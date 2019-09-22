Мы едем в Россию - но медленно

Ростов для дончан – это окно в мир в прямом смысле слова. Не смотря на часы тупого ожидания на таможне, (где из сотрудников никто никуда не спешит), на все дорожные хлопоты, связанные с отсутствием банковской системы в республиках – мы можем путешествовать только через Ростов.

И, вот, в 6.00 на автостанции ( в народе Яма) я вижу нашего водителя. Может, нервы не те уже, а может интуиция. Но я сразу поняла – будет весело. Вареные а – ля 90 - ые джинсы водителя были подмотаны у голени резинкой. Наверно, не клоунады ради, а для удобства.

Сделал перекличку. Оказалось, что сумки (багаж) у всех не оплачены – кассир не предупредил. Так что их начали заталкивать над секцией над головой. Поехали.

Водитель включил «Дорожное радио», откуда лились мелодии СССР.

Звучало тихо, мелодии успокаивали. Но пассажиры, для пущего расслабления, включили аудиокниги. То есть, впереди льется песней «Если б не было тебя…». а сзади – голос Вадима Зеланда – о матрице вариантов и, в частности, что не надо уезжать в новый дом только потому, что достали соседи.

А вот впереди женщина включила книгу о счастье. Какая – то дама вещала, что наслаждается теплым дождем, а счастье – это когда отпустишь мужика погулять, а он снова вернулся. А ты уже не та – дождь прошел, омыл…

Первым не выдержал мужчина из середины автобуса.

- Заткните книги! У вас, что, наушников нет? – Кричал он. И это мы еще не вырулили из Донецка. Некоторые сумки попадали при проезде очередного «лежачего».

- А у вас что, беруш нет? – возмутилась слушательница рассказа о счастье, правда, со счастливой улыбкой.

Водитель выключил свое радио, перестал вещать Зеланд, слышно было только счастливую женщину.

Движения все еще не было, водитель начал ловить зайцев. При отправке контролер нас пересчитал, сверил с ведомостью. Прямо за поворотом стоял первый «заяц» - женщина. Она знала – где стоять, подобрали легко.

Потом были зайцы в Макеевке – один парень на остановке и девушка с ребенком на заправке.

Женщина спрашивает у водителя, который спешит и даже не глушит двигатель.

- Вы проверьте! Я – Лагутина (фамилия изменена – Ред.), два места на заправке. Я в нужный автобус сажусь?

- Какая разница, девушка? В Ростов едите? Значит ко мне!

Женщина затолкала сумку, малыша. Села.

Проехали метров пятьсот, как наш автобус подрезала белая иномарка. Водитель выбежал, что борзая на охоте. Переговорили с водителем иномарки, больше похожем на опера из сериала «Глухарь».

Наш водитель встревоженно зашел в автобус и приказал всем зайцам срочно выйти и пересесть в белую иномарку.

- Проверка Минтранса, понимаете? – орал водитель на не понимающих зайцев.

Все заняло секунды. Тормозила только женщина с плачущим мальчиком, который кричал: «Мама, куда?»

На въезде в Харцызк, действительно, была проверка. Все сидели тихо – аудио – книги выключены, зайцы спрятаны. У нас все хорошо, товарищи!

P.S. И вот зачем мы все это делаем? Отчитываются органы, едут те, кому очень нужно, другие спасают водителей и тех, кому очень нужно добраться. Отчетность соблюдена, водители на очередном рейсе, только вот опоздали мы к месту прибытия часа на три.

КОММЕНТАРИЙ

Водитель Сергей: А кто вас повезет?

Нам тоже нужно выживать. Топливо дорожает, запчастей нет, автобусы гниют и разрушаются. Мы везем всех, кто платит. А потом еще и виноваты бываем. Нас не будет, и кто вас повезет? И если не будет брата, который предупредит о проверке - застрянем надолго. Так что уважайте наше водительское братство, иначе сидеть все будем дома.