Танцы на пилоне: спорт или стриптиз?

Любые танцы у шеста у большинства ассоциируются со стриптизом, однако Марина убедила меня в обратном.

- Никакого обнажения. Пилон – это лишь спортивный снаряд. У нас он сродни турнику, - рассказывает Марина. - На самом деле этот род занятий сочетает в себе элементы хореографии, спортивной гимнастики и акробатики. Pole dance с октября позапрошлого года стал одним из видов спорта.

На сегодня в Донецке около десяти залов, где девушки танцуют на пилоне. Причем занятия там проходят с утра до вечера в режиме нон-стоп. Танцевать у шеста приходит много молодых мам. Пилон позволяет за четыре-шесть месяцев подтянуть фигуру после родов.

- Во время занятий работают все группы мышц, а нагрузка на организм щадящая, - поясняет руководитель студии танцев.

Домохозяйки на занятия приводят детей, с которыми некому посидеть. Пока мама занимается с тренером, они играют в сторонке.

Танцуют на пилоне в коротких шортах и маленьком топике - дело не в эротичности, а в сцеплении кожи с металлом. Чтобы лучше держаться на шесте, руки мажут специальным кремом с эффектом талька.

Марина рассказывает, что такой фитнес поднимает самооценку и уверенность в себе. Женщины расцветают и начинают светиться изнутри. Подружившись с пилоном, они становятся более гибкими, фигура приобретает изящные изгибы. Но этот вид спорта не только для себя. В России проводятся чемпионаты по танцам на пилоне. Дончанки каждый сезон привозят оттуда награды.

Основные танцевальные программы спортивных танцев на пилоне такие:

Pole art - артистический танец, в котором немаловажное значение имеет качество трюков, и акцент делается на исполнении и костюме выступающей.

Exotic pole dance - экзотический танец, в котором трюки присутствуют в меньшей степени, а упор делается на элементы хореографии, пластики, музыкальность и эротику.

Рole sport / pole fitness - собственно спортивный танец, где на первый план выходят физические данные и сложности трюковых элементов выступающих.