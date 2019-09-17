2019-09-17T21:32:47+03:00
Политика

В ГАИ ДНР рассказали сколько человек пострадало в аварии на Ленинском

Страшное ДТП в центре Донецка – «Камаз» столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие
Ольга ГОРДО
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Пострадал водитель "Камаза". Фото: https://dan-news.infoПострадал водитель "Камаза". Фото: https://dan-news.info
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Как сообщалось ранее, крупное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня вечером в Ленинском районе Донецка. Как сообщает с места события свидетель аварии, предварительно можно говорить как минимум о двух пострадавших.

Авария произошла на Ленинском проспекте между улицами Куйбышева и Ткаченко. Столкнулись две машины – грузовой автомобиль «Камаз» и легковой «Ниссан». Грузовой автомобиль развернуло поперек Ленинского, при этом свернуло кабину. «Ниссан» оказался между колесными парами.

В пресс-службе ГАИ ДНР «Комсомолке» сообщили, что в аварии пострадал один человек:

- На данный момент медицинская помощь потребовалась только водителю «Камаза». Данных о других пострадавших на это время нет, - сообщил собеседник «Комсомолки».

В последнее время в Донецке участились аварии в которых гибнут люди. Так, недавно мы сообщали 13 августа, в районе ж/д вокзала столкнулись два автомобиля. Погибли два ребёнка и двое взрослых.

Также недавно мы сообщали, что восьмого сентября в Амвросиевском районе ДНР произошло крупное ДТП, в котором погибли пять человек, в том числе малолетний ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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