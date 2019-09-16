Зверь по имени Борька: Как корреспондент «Комсомолки» приручал пушистого дикаря

Все началось с того, что соседская девочка принесла во двор коробку с котятами, она их спасла от алкаша, собиравшегося утопить ненужный приплод своей кошки. На этом участие девочки в их судьбе и окончилось.

Коробка с котятами не давала покоя

Дочка, прибежав вечером домой, возбужденно сообщила, что у нас во дворе под теннисным столиком стоит коробка с котятами и они там жалобно мявчат. Когда у тебя хорошее воображение, то уснуть спокойным сном, зная, что там во дворе мявчат брошенные котята, нелегко. Ты чувствуешь себя просто скотиной. Я закрывала глаза и в тот же миг перед моим взором представала стая собак, разрывающих коробку, или как маленький котенок выползает на дорогу, по которой мчит автомобиль, или… в общем уснуть тогда так и не получилось.

Вот с этого, собственно, и началась операция спасения. Мне сравнительно легко удалось пристроить двоих малышей, предварительно обработав их от полчищ блох и искупав в своем дорогом шампуне. А вот третий котенок будто испарился. Он изначально был диковат и шуглив, но дочка заметила, что он поселился в подвале. Вот там у окошка я и оставляла корм.

Сначала мне казалось я кормлю воздух. Самого котенка очень долго не было видно вообще. Корм просто исчезал. Но ведь его могла слопать крыса или склевать голуби. И все же каждый день пакетик корма я высыпала на бетонное окошко подвала, чувствуя ненормальность происходящего. А утром было пусто. Мысль, что я кормлю крысу, мало грела меня, но я продолжала носить корм и менять воду каждый день.

Готовится смыться, если я приближусь хоть еще немножко.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Кошачий Маугли

А потом появился он. И правда похожий на крысу. С гнойными глазами, дрожащим хвостом, худой. Окраса он был необыкновенного – весь белый и только нос темный, да несколько пятен. Этот нос казался выдающимся и придавал выражению морды котенка одновременно и важность, и комичность. Рацион тут же удвоили. Котенок дожидался, пока я отойду на безопасное расстояние и с рычанием накидывался на еду, ел даже картошку и хлеб, который не склевали голуби. Кормили мы его с дочкой несколько раз в день, но общительности это ему не добавило. Он продолжает шипеть и прятаться. А однажды, когда котенок уже ел корм, жадно хватая его с крышки баночки, я подошла ближе, он ощетинился, схватил зубами крышку и потащил в подвал, бездарно растеряв корм по пути бегства.

Вот такие кадры можно было сделать только с почтительного расстояния.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Я подумала, что эта его непримиримость — может даже и хорошо. Во-первых, это залог его безопасности. А во-вторых, это учит меня делать добро, получая в ответ в лучшем случае ничего, в худшем – шипение и вздыбленную шерсть. Он даже не шипел, а рычал, доказывая свою принадлежность к хищным кошачьим, в числе которых не только мимими, но и гепарды с пантерами. Ни мурчания, ни ласки, ни радости от моего появления – НИЧЕГО.

Вскоре котенок из сумрака подвала перебрался в температурный шов между домами – небольшую расщелину, из которой он выглядывал в окружающий мир, при малейшей тревоге, убегая в подвал. Я принесла ему старую меховую шапку и косматый шарф, уложив их наподобие гнезда. В нем-то и сидел маленький дикарь, не отверг моих забот.

Гнездо из шапки оценил.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Квартиранта пришлось насильно отселить

Однажды, придя его кормить, я обнаружила рядом с котенком деловито снующего ежика. Котенок не убегал от колючего квартиранта, но выглядел немного растерянно. Его мисочки были абсолютно пусты, видимо, подчистил новый сосед.

- Ежики часто живут рядом с котами, в основном не причиняя им вреда, разве что, претендуя на их еду, кормовая база у них схожа, - рассказала мне моя знакомая биолог Ольга Дмитрук. – Здесь опасность в другом, ежики являются переносчиками многих заболеваний, в том числе бешенства.

Удивительно, но от ежика он не убегал. А может отстаивал свою территорию.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Услышав это, мы тут же помчались к убежищу котенка, отловили колючего иждивенца и отнесли подальше к зарослям кустарника, компенсировав это мисочкой молока. Ежик, думается, и сам выживет, а вот наш дикарь вряд ли.

План «Перехват» сработал блистательно

Так прошли летние деньки. Накануне осени решили с дочкой попытаться поймать нашего зверя, который к этому времени немного попривык к нам и уже не прятался во время трапезы. Нужно было улучить момент и схватить этого кошачьего Маугли. Ведь впереди холода, дожди, а затем и морозы. Как он будет жить в своем бетонном жилище?

Мы с дочкой составили план «Перехват»: на утренней кормежке, когда зверь будет особенно голоден после ночи и потеряет бдительность, схватить его, посадить в переноску и к ветеринарам. С сотрудниками «ПИФ» я как раз договаривалась о стерилизации собственной кошки, заодно покажем им и нашего дикаря.

Первый раз на руках.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Удивительно, но наш план сработал, как по нотам. И зверя дочке удалось очень легко изловить, и друг нас доставил в приют на машине, и замечательный ветврач в «ПИФе» Андрей Евгеньевич согласился осмотреть котенка. Весь в мусоре и паутине подвала, тот ехал в рюкзаке на руках у дочери и издавал странные звуки: то ли рычал, то ли фырчал, но вел себя совсем не агрессивно.

Именно там, в приюте, мы поняли, что до сих пор зовем его просто «котенок», пришло время как-то назвать зверя. Возник неожиданно спор с дочкой, которая хотела его назвать Беляш и больше никак. Пришлось просветить мою наивную дочь, что беляши – это такие пирожки с мясом, которые и делают как раз из подобных котят, а потому называть его так цинично. Сошлись на имени Борис. Оно ему невероятно шло. Тут и важность его облика, и что-то от слова «борьба», которую он упорно вел против всех столько месяцев, ну и наша борьба за него.

Температура у Борьки оказалась 40,5! Видимо, от волнения. Но уколы Андрей Евгеньевич назначил.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Ветврач осмотрел Бориса и кроме блох, обнаружил высоченную температуру, рану на шее, а, кроме того, признаки глистов. Началось лечение, которое, к слову, Борис переносил стоически, даже уколы антибиотика, назначенные Андреем Евгеньевичем.

Научился обнимать лапками

Поселили мы дикаря на балконе, опасаясь за нашу кошку. Но после щели между домами и этого Борису было много. Поначалу он сидел в рюкзаке, в котором мы его доставили из клиники, а при моем появлении, шипел, выскакивал и отчаянно вскарабкивался по швабрам, санкам и ведрам, стоящим на балконе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/732421" frameborder="0"></iframe> Борис пытался завоевать расположение Дымки, но все оказалось напрасно.Юлия АНДРИЕНКО

Первый раз ест с опаской, потом этот недоверчивый взгляд исчез.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Он словно искал какое-нибудь тесное укрытие, в которое можно было бы спрятаться. Но вскоре мое появление он связал с вкусняшками, появляющимися в его тарелке. Он начал меня встречать и даже лезть под ноги. На наши с дочкой ласки Борис реагировал своеобразно: сначала весь сжимался, затем блаженствовал, обхватывал руку лапами, громко фырчал, лез в лицо, шею. Это была какая-то неуемная нежность, он будто возмещал все, чего был лишен эти месяцы. Удивительно, но после дикой жизни, он быстро понял, что такое лоток и что туда нужно делать.

А еще он научился играть – носил в зубах мячик или пупсика, как заправский пес, потом бросал и гонял их, выскакивая стремительным тигром со вздыбленным загривком на своих поверженных жертв. Никто был не нужен ему для этих игр. Борис прекрасно чувствовал себя в компании себя же самого. Кроме того, он оказался молчуном. И ни единого "мяу" мы не услышали за те дни, что он был у нас.

Ну чем не кровать?Фото: Юлия АНДРИЕНКО

После купания его шерсть стала ослепительно белой и нос стал еще сильнее выделяться. Усы закруглились. Усиленное питание и избавление от глистов привели к тому, что пузико Бориса заметно округлилось и напоминало барабан. Печалило одно – поведение нашей кошки, которая даже от корма начала отказываться, ревниво переживая присутствие Бориса в ее обители. Да и в съемной квартире два кота – это перебор.

По привычке искал, куда бы спрятаться.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

У новых хозяев спит на голове

Пришло время искать Борису новых хозяев. Простой беспородный, к тому же, уже подросток, без мимишности котенка, Борис при этом быстро нашел новых хозяев. Или они его. Отозвалось сразу несколько желающих, прочитавших эту историю у меня в Фейсбуке. Выбрала тех, кто не читал. Пожилая и очень добрая пара дончан потеряли недавно кота и были рады Борьке. Расставались мы непросто, будто в армию его провожали. Плошки, горшочек, любимые игрушки, пакет с кормом, но все казалось - что-то еще забыли.

Признавайтесь, куда это вы меня везете?Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Это он не улыбается, как можно подумать, а беззвучно плачет.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Первые дни я старалась не звонить, не мешать, да и понимала - расстроюсь, если окажется, что Борис снова стал дикарем. Я давала ему время привыкнуть к новому дому. Позвонила через три дня и оказалось, была права – все это время Борис вел жизнь подпольщика, поглощая корм исключительно по ночам. Но без любви и общения он уже не мог и постепенно начал позволять себе короткие вылазки. Вскоре он уже спал у хозяйки на голове, выбрав ее своим предметом обожания. А она благодарила меня за ту нежность, какую уже и не думала обрести на старости лет.

Без слез попрощаться с Борисом у дочки не получилось.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Самое главное – он так отвечает на ласку, словно человек. Не так, как коты, деланно равнодушно и будто делая снисхождение, а всей своей сутью, - говорит мне Людмила. – Я такого еще не встречала, хотя котов всю жизнь держала.

Такова была история картонной коробки, в которой пищали три маленьких пушистика. Теперь я могу спать спокойно. Ну как спокойно? Зная свою дочку, это будет длиться недолго.