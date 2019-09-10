2019-09-10T13:02:25+03:00
Общество

В Луганске выбрали самую красивую девушку

Обладательницей титула стала 18-летняя студентка Влада Пилипчук
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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18-летняя студентка Влада Пилипчук стала обладательницей титула "Мисс Луганск - 2019". Фото: медиа гвардия18-летняя студентка Влада Пилипчук стала обладательницей титула "Мисс Луганск - 2019". Фото: медиа гвардия
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В минувшие выходные в столице ЛНР прошел финал конкурса красоты и таланта «Мисс Луганск - 2019». Представитель модельного бизнеса Республики Юлия Байрамова сообщила «Комсомолке», что подготовка к финалу длилась больше месяца.

- На участие в конкурсе к нам пришло больше ста заявок, из них я виртуально отобрала 50 участниц. Уже на кастинге были отобраны 20 претенденток на звание «мисс», - говорит Юлия. – Готовили девчонок тщательно: изучали дефиле, учили работать со зрителем. Проводили фотосессии и развлекательные программы. Участвовали в благотворительных акциях.

Байрамова рассказывает, что все финалистки - индивидуальны, Естественно, кто-то запомнился больше, а кто-то меньше. Есть очень яркие и эффектные девушки - конкуренция была большая.

- В итоге главный титул «Мисс Луганск» заслуженно получила 18-летняя луганчанка, студентка Луганского Национального Университета Влада Пилипчук, - сказала организатор. – Параллельно мы проводили конкурс и для маленьких красавиц. В младшей номинации «Юная мисс Луганск – 2019» победила Алина Левченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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