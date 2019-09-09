2019-09-09T17:15:29+03:00
Политика

Чем обернется для Донбасса объединение Зеленским на Украине двух министерств, которые курируют карателей и их жертв

Президент Украины поставил в один ряд «ветеранов АТО» и пострадавших от войны жителей региона
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Большинство жителей Донбасса лишь числятся на Украине переселенцами, чтобы получать положенные им пенсии. Фото: Пресс-служба ГПСУБольшинство жителей Донбасса лишь числятся на Украине переселенцами, чтобы получать положенные им пенсии. Фото: Пресс-служба ГПСУ
Изменить размер текста:

Команда Зеленского из «Вечернего квартала» продолжает удивлять. Не знаю, как насчет веселья, но скучно не будет точно. В целях оптимизации работы правительства слили в одно два министерства – по делам ветеранов и по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. Теперь под одной крышей будут решать проблемы пострадавших от войны жителей Донбасса и «ветеранов АТО». Последние, как известно, причинили дончанам и луганчанам много бед.

А ведь накануне Зеленскому советовали не принимать опрометчивое решение.

- Это недопустимая вещь, и ветеранское сообщество не поддерживает, - сетовала на заседании Верховной Рады народный депутат и экс-руководитель Министерства по делам ветеранов Ирина Фриз. - Это кардинально разные вещи, потому что функционал разный. Министерство ветеранов имеет совсем другие задания и миссию, чем Министерство по делам «оккупированных территорий» и ВПЛ. Это приведет к нивелированию ветеранов. Там должна быть другая государственная политика, чем по отношению к гражданам, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Насчет «нивелирования ветеранов» Фриз, конечно, перегнула. Ведь руководить ведомством поставлена Оксана Коляда. До назначения она занимала должность замминистра по делам ветеранов. А еще раньше возглавляла пресс-службу Министерства обороны Украины - в течение 2,5 лет. Можно не сомневаться, на чьей стороне будут симпатии нового министра.

Полковник Оксана Коляда больше двух лет возглавляла пресс-службу Министерства обороны Украины. Фото: ukranews.com

Полковник Оксана Коляда больше двух лет возглавляла пресс-службу Министерства обороны Украины. Фото: ukranews.com

Оксана Коляда на первом же своем брифинге отметила, что ей непонятен действующий способ подсчета количества переселенцев.

- Кто-то говорит о полутора миллионах, кто-то - о 1,7 миллиона человек. Мне непонятно, сколько этих людей живет на территории, подконтрольной Украине, и их нужно активнее интегрировать в громады в разных областях. Я не понимаю, сколько этих людей живет на «временно оккупированной территории», – сказала министр.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко считает, что существует опасность продолжения линии Порошенко-Гройсмана на отделение реальных переселенцев от так называемых «пенсионных туристов». Последние лишь числятся переселенцами, чтобы получать положенные им пенсии.

- Этот учет был налажен три года назад за счет системы пограничного контроля «Аркан», – говорит Кузьменко. – Стало легко отследить, сколько времени проводит человек на территории республик Донбасса и Украины. Где реально живет. «Благодаря» этому правительству Гройсмана удалось организовать целую операцию по лишению выплат пенсионеров из ДНР и ЛНР. Причем накопленные долги – 72 миллиарда гривен – никто не спешил возвращать.

Система пограничного контроля «Аркан» позволяет Киеву легко отследить, где в реальности находится житель Донбасса. Фото Пресс-центр штаба ООС

Система пограничного контроля «Аркан» позволяет Киеву легко отследить, где в реальности находится житель Донбасса. Фото Пресс-центр штаба ООС

Политолог отмечает, что пока рано судить о том, станет ли Зеленский возвращать долги и выплачивать пенсии всем пожилым жителям республик.

- Этот вопрос обсуждается почти на каждой встрече Контактной группы в Минске, но представители Киева не дают вразумительных ответов. Так будет до принятия командой Зеленского принципиальных решений о линии поведения в решении конфликта в Донбассе, - рассказывает Кузьменко. - Оксана Коляда и руководимое ею министерство – лишь один из инструментов в этом процессе. Коляда, конечно, может в чем-то облегчить ситуацию для жителей Донбасса. В частности, упростить людям пересечение линии соприкосновения, снять ограничения на перевозку личных вещей и товаров. Также инициировать отмену драконовских постановлений Кабмина о переселенцах и законов в Верховной раде. Правда, если министр захочет этого. Ждать ясности осталось недолго. К концу сентября будет разработана новая стратегия министерства.

Впрочем, из уст Оксаны Коляды уже прозвучало намерение позитивно решить проблему выплат пенсий жителям ДНР и ЛНР.

- Мы должны обеспечить права пенсионеров, которые не могут приехать на подконтрольные территории. Надо находить механизмы с помощью международных организаций. Мне говорили, что Красный Крест предлагал свою помощь в доступе к этим территориям. Мы также будем работать, искать эти пути и механизмы, – сказала министр в интервью одному из украинских изданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дед-рокер из дуэта «Донбасс Арена»: "Нам подарили аккумулятор на «Запорожец»! Скоро концерты возобновятся"
Случайно узнав, что дедов-рокеров в городе не видно из-за того, что не на чем возить инструмент, неравнодушные люди подарили дедам новый аккумулятор на «Запорожец»
«Я впервые слышу об этой переписке, это точно не мое!». «КП» нашла девушку, которую «подставили» следователи по делу о крушении малайзийского «Боинга» на Донбассе
Жительница Перми Ксения Илларионова узнала от «Комсомолки» о том, что фигурирует в громком расследовании [эксклюзив KP.RU]
Новости 24
Возле пластида были растяжки с гранатами: в Донбассе дети нашли двадцать килограммов мощной взрывчатки
За выходные дни на дорогах ДНР погибли шесть жителей
С 10 сентября без воды останутся четыре района Донецка
В Донецке 95-й бензин подешевел на четыре рубля
В Донбассе пьяного бойца из 14-й бригады ВСУ едва не убил ящик с боеприпасами
Житель Горловки получил 15 лет тюрьмы за фото военных ДНР, которые «сливал» СБУ через Интернет
Зачем Ощадбанк меняет счета у жителей республик Донбасса
Киевские силовики сожгли противотанковой ракетой крышу дома в Ясиноватой
«Пони сбила с ног ребенка и скакала по нему»: В Славянске животное испугалось салюта и вырвалось из рук поводырей
Патриоты Украины в шоке: на мосту в Станице Луганской теперь не висят украинские флаги
Юг ДНР снова остался без мобильной связи
Погода на день в Луганске: 9 сентября будет малооблачно и жарко, до +28 градусов
Погода на день в Донецке: 9 сентября будет солнечно, до +26 градусов
Девушка с веслом вернулась в Луганск
В ближайшее время из Донецка можно будет уехать в Москву и Санкт-Петербург
«Мы вас защищаем – вы нас кормите! Здесь все наше!» Украинские офицеры отказываются платить за покупки в супермаркетах
Украинские военные воруют и продают боеприпасы
«Бегут из лесов от обстрелов»: Жители Макеевки делятся в соцсетях фотографиями разгуливающих по улицам лис
За минувшие сутки по Докучаевску, Коминтерново, Петровскому, Новой Таврии украинские боевики выпустили 230 боеприпасов
В Спартаке от детонации неразорвавшегося снаряда погибла женщина, еще одна ранена
ОБСЕ потеряла связь с беспилотником у линии фронта в Донбассе
«Красота страшная сила»: Кто завоевал титул «Мисс Луганск – 2019»