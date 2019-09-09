Чем обернется для Донбасса объединение Зеленским на Украине двух министерств, которые курируют карателей и их жертв

Команда Зеленского из «Вечернего квартала» продолжает удивлять. Не знаю, как насчет веселья, но скучно не будет точно. В целях оптимизации работы правительства слили в одно два министерства – по делам ветеранов и по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. Теперь под одной крышей будут решать проблемы пострадавших от войны жителей Донбасса и «ветеранов АТО». Последние, как известно, причинили дончанам и луганчанам много бед.

А ведь накануне Зеленскому советовали не принимать опрометчивое решение.

- Это недопустимая вещь, и ветеранское сообщество не поддерживает, - сетовала на заседании Верховной Рады народный депутат и экс-руководитель Министерства по делам ветеранов Ирина Фриз. - Это кардинально разные вещи, потому что функционал разный. Министерство ветеранов имеет совсем другие задания и миссию, чем Министерство по делам «оккупированных территорий» и ВПЛ. Это приведет к нивелированию ветеранов. Там должна быть другая государственная политика, чем по отношению к гражданам, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Насчет «нивелирования ветеранов» Фриз, конечно, перегнула. Ведь руководить ведомством поставлена Оксана Коляда. До назначения она занимала должность замминистра по делам ветеранов. А еще раньше возглавляла пресс-службу Министерства обороны Украины - в течение 2,5 лет. Можно не сомневаться, на чьей стороне будут симпатии нового министра.

Полковник Оксана Коляда больше двух лет возглавляла пресс-службу Министерства обороны Украины. Фото: ukranews.com

Оксана Коляда на первом же своем брифинге отметила, что ей непонятен действующий способ подсчета количества переселенцев.

- Кто-то говорит о полутора миллионах, кто-то - о 1,7 миллиона человек. Мне непонятно, сколько этих людей живет на территории, подконтрольной Украине, и их нужно активнее интегрировать в громады в разных областях. Я не понимаю, сколько этих людей живет на «временно оккупированной территории», – сказала министр.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко считает, что существует опасность продолжения линии Порошенко-Гройсмана на отделение реальных переселенцев от так называемых «пенсионных туристов». Последние лишь числятся переселенцами, чтобы получать положенные им пенсии.

- Этот учет был налажен три года назад за счет системы пограничного контроля «Аркан», – говорит Кузьменко. – Стало легко отследить, сколько времени проводит человек на территории республик Донбасса и Украины. Где реально живет. «Благодаря» этому правительству Гройсмана удалось организовать целую операцию по лишению выплат пенсионеров из ДНР и ЛНР. Причем накопленные долги – 72 миллиарда гривен – никто не спешил возвращать.

Система пограничного контроля «Аркан» позволяет Киеву легко отследить, где в реальности находится житель Донбасса. Фото Пресс-центр штаба ООС

Политолог отмечает, что пока рано судить о том, станет ли Зеленский возвращать долги и выплачивать пенсии всем пожилым жителям республик.

- Этот вопрос обсуждается почти на каждой встрече Контактной группы в Минске, но представители Киева не дают вразумительных ответов. Так будет до принятия командой Зеленского принципиальных решений о линии поведения в решении конфликта в Донбассе, - рассказывает Кузьменко. - Оксана Коляда и руководимое ею министерство – лишь один из инструментов в этом процессе. Коляда, конечно, может в чем-то облегчить ситуацию для жителей Донбасса. В частности, упростить людям пересечение линии соприкосновения, снять ограничения на перевозку личных вещей и товаров. Также инициировать отмену драконовских постановлений Кабмина о переселенцах и законов в Верховной раде. Правда, если министр захочет этого. Ждать ясности осталось недолго. К концу сентября будет разработана новая стратегия министерства.

Впрочем, из уст Оксаны Коляды уже прозвучало намерение позитивно решить проблему выплат пенсий жителям ДНР и ЛНР.

- Мы должны обеспечить права пенсионеров, которые не могут приехать на подконтрольные территории. Надо находить механизмы с помощью международных организаций. Мне говорили, что Красный Крест предлагал свою помощь в доступе к этим территориям. Мы также будем работать, искать эти пути и механизмы, – сказала министр в интервью одному из украинских изданий.