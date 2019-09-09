Какие фейки придумывает Украина, чтобы отговорить жителей Донбасса в получении российских паспортов

«При получении паспорта гражданина России просят сдать в МВД ДНР зарегистрированное на гражданина огнестрельное оружие» – такая информация пошла гулять в сентябре по донецким соцсетям.

Попытки подорвать доверие дончан к получению российских паспортов делались и раньше. Самая распространенная тема - паспорта не дают пенсионерам, чтобы они потом выплаты в России не оформляли.

- Насчет оружия – брехня полная. Да и у пенсионеров проблем нет, - говорит «Комсомолке» дончанин Николай (фамилию свою он попросил не называть – у него родственники на Украине), недавно получивший паспорт РФ в Матвеев Кургане Ростовской области.

У Николая есть охотничье ружье – еще с украинских времен.

- Проблемы у меня с ним возникли по моей же вине, но это было при оформлении паспорта ДНР, - рассказывает мужчина. – Пришел в Миграционную службу сдавать документы, а там по компьютеру «пробили» и говорят: у меня «должок» перед разрешительной системой. Выяснилось, что не прошел республиканскую перерегистрацию. Хотя в 2015-м делал в разрешительной системе сверку по оружию и даже получил справку. Но на этом успокоился.

В итоге Николай вновь пошел в районное отделение Миграционной службы лишь через месяц - когда получил полноценное разрешение на хранение оружия.

- Документы на российский паспорт сдавал уже в городском отделении. И там инспектор первым делом тоже стала смотреть, есть ли у меня запреты, связанные с оружием, - продолжает Николай свой рассказ. - Оказалось все нормально. Документы приняли. И через два месяца сообщили радостное для меня известие.

За российскими документами в Матвеев Курган выезжали автобусом от здания республиканского управления Миграционной службы, которое недавно открылось на улице Федора Зайцева.

- В автобусе были жители Донецка, Макеевки, Харцызска, Ясиноватой, Дебальцево, Горловки, Енакиево. Всех возрастов. От вчерашних школьников до пенсионеров. Последних – процентов 25-30 от общего количества, - говорит Николай. - Так что разговоры о том, что Россия отказывает пенсионерам – очередная брехня. И оружие никто не забирает. Видно в Киеве не знают, что еще придумать, лишь бы дончане не делали выбор в пользу России. Жаль, что у нас находятся такие, кто верит этим слухам.