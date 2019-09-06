Почему дедушка из Донецка предпочел жить в кустах

Вечером в четверг в донецких группах в соцсети появилось объявление про бездомного старика: «На Первой Площадке. Донецк. У разбомбленного Западного автовокзала, рядом Перекачка, в кустах лежит старик. На вид лет 70. Жилье у дедушки разбомбили, жил на Второй Площадке, до войны работал на военном заводе на погрузчике. Не бухарик. Местные жители вызывали скорую, отказались его забирать. Добрые люди подкармливают, дали чем укрыться. Рядом с ним собака, не отходит от деда ни на метр, голодает вместе с ним. Это же человек! Обращаюсь к властям ДНР - помогите старику, так нельзя относиться к людям! Никому старик стал не нужен. Детей у него нет, родных тоже».

Дончане откликнулись моментально: кто-то привычно ругал власть, а кто-то конструктивно предлагал помощь – еду, лекарства, теплые вещи. «Комсомолка» решила заняться этим вопросом. И каково же было наше удивление, когда мы узнали, что власть опередила нас. Вот бы всегда так!

Судьбой старика озаботилась депутат Народного Совета Анастасия Селиванова. Она выехала в тот же день на место, где обнаружили дедушку.

- Связалась с Иваном Ивановичем (Адамец - глава Куйбышевской администрации - автор), приехали ребята из Куйбышевского райотдела. Забрали Владимира Кузьмича (так зовут бродячего старика - автор). Сегодня он не будет спать на холодной земле в кустах. Его идентифицируют, - сообщила Анастасия в соцсетях. - И с завтрашнего дня вместе с администрацией будем заниматься его вопросом. Спасибо всем за неравнодушие! Что удалось выяснить (со слов дедушки): Демешко Владимир Кузьмич, 1945 г.р. Семьи не имеет. Работал погрузчиком на местном заводе. Ранее проживал в 11 общежитии на Софийской (2-я Площадка). Ушел из него сам. На вопрос о причине, говорит: «БАЛУЮСЬ».

Мы связались с Анастасией Селивановой узнать, какая помощь нужна и где теперь будет обитать старик.

- Сейчас этим вопросом вплотную занимается администрация, - рассказала депутат. - Владимир Кузьмич находится на обследовании в больнице № 17. В целом он адекватен, но иногда заговаривается. Вот такой бродячий образ жизни ведет с 2011 года, хотя у него есть две сестры и место в общежитии. Сейчас будем думать, где его разместить.

Это очень вовремя, ведь не за горами осень с ее холодами. Хотя встречаются профессиональные бродяги, которые предпочитают подвалы и скамейки нормальному быту, пусть и в общаге. Кстати, на эту историю о дедушке в соцсетях поступило немало комментариев, где дончане рассказывают о подобных стариках, живущих в люках, ночующих на улице в других районах Донецка. Порой собаки – их единственные спутники, а жизнь на улице – их сознательный выбор.

«Комсомолка» проследит историю Владимира Кузьмича и постарается в ближайшее время рассказать о судьбах таких людей, почему оказались на улице и где в Донецке они могут найти приют.