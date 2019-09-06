Щенки из донецкого приюта переехали жить в Швейцарию

На входе в приют для бездомных животных встречаем донецкую семью.

– Наш мальчик захотел пёсика взять. И именно из приюта решил забрать дворняжку, – рассказывает женщина. – Вот мы и приехали выбирать из молодежи.

– Таких у нас много! – говорят в приюте.

То и дело под забор приносят подкидышей. Сразу по несколько щенков. А люди здесь добрые работают – забирают малышей на воспитание и пристройку. Свободных вольеров уже нет. Поэтому все силы пущены на постройку новых.

– Вот этим по два месяца где–то, а этим по пять–шесть, – рассказывает сотрудник приюта Андрей Шаталов.

– Смотри какой милаш! Его возьмём! – мальчик показывает на самого резвого щенка. – Он мне сразу понравился, как только я посмотрел на него.

– Это счастливчик! Он один из всего помета выжил. Посмотрите – какое у него пятнышко на боку!

– Точно сердечко! – замечает мальчик.

Так очередной хвостик нашел себе новый дом и любящих хозяев.

В приюте Ирины Волик больше сотни собакФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Собак из приюта отдают только в хорошие и добрые руки. На днях трое щенков английского кокер-спаниеля отправились жить в новые семьи в Швейцарию. В приют их сдали сами хозяева, перед этим обрезав собакам хвосты. Иностранцы забирают не только породистых собачек. Счастливчиками становятся и дворняжки.

– Мы хорошо общаемся с одной женщиной, которая живет в Швейцарии. Она выкладывает в группу фотографии щенков, а люди смотрят и выбирают себе нового члена семьи, - рассказывает руководитель приюта Ирина Волик. Если на одну собачку сразу несколько претендентов, то она выбирает лучшего. Мы отвозим песика со всеми прививками в Москву, а уже оттуда его перевозят в Швейцарию. Мы не продаем щенков – мы отдаем их в хорошие руки. А желающие помогают нашему приюту финансово. В основном деньги нужны на лечение собак, корм и постройку новых вольеров.

Сейчас донецкий приют для собак «4 лапки» только расширяется. Строятся новые вольеры, вот-вот заработает клиника для животных. На все это, включая пропитание животных и их лечение, уходит много денег. Желающие помочь могут перевести деньги на карточку Сбербанка – 5469 5200 2527 6023 (Ирина Волик)