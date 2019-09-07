«Я рада, что вам удалось спасти Комбата»: Актрису сериала «Глухарь» Викторию Тарасову растрогали истории спасения собак в Донбассе

Виктория Тарасова – известная российская актриса, звезда сериала «Глухарь» уже не впервые посещает нашу Республику.

- Для меня Донецк – это город души, силы духа и сильных людей. Здесь прекрасные люди, и что меня поразило в первую поездку, а мы все-таки ехали на войну, что люди здесь такие позитивные, несмотря на сложные обстоятельства. Поэтому хотелось возвращаться сюда, общаться, поддерживать. Мы русский народ, и должны поддерживать своих, — отметила россиянка.

В этот раз, кроме встреч с руководством и молодежью ДНР, она посетила приют для животных «ПИФ». «Комсомолка» не раз рассказывала о приюте «ПИФ», где содержатся 800 собак и более 30 кошек. Выживает приют с большим трудом, при этом сотрудники приюта творят настоящие чудеса, спасая, казалось бы, безнадежных животных. Здесь живут настоящие ветераны, часто с тяжелой инвалидностью, но для них создают все условия.

- Актриса читала о нашем приюте, обещала приехать и вот выполнила свое обещание, - рассказывает руководитель приюта "ПИФ" Виктория Васильева. - Для нас ее визит был неожиданным и радостным.

Виктория пообщалась с сотрудниками приюта, посмотрела своими глазами на жизнь питомцев и даже проведала раненого Комбата. Собаку заказал самогонщик из Горловки, недовольный тем, что пес облаивает его клиентов. Комбата долго избивали, а потом в мешке скинули с 4-го этажа. В приюте "ПИФ" бедолагу спасли. Кто-то сказал актрисе о том, что пес погиб и она очень обрадовалась, застав его в добром здравии.

Актриса застала Комбата в полном здравии. Фото: pif_dn

Виктория Тарасова призвала своих поклонников и друзей помочь донецкому приюту.

- Вы даже не представляете насколько Виктория светлый и добрый человек! Почему для нас это важно? Вы знаете, сколько сотен людей следит за Викторией и ее жизнью? Один ее пост способен спасти пару жизней, привлечь людей и показать, что мы настоящие, как бы это не звучало, - рассказали сотрудники приюта.

"Комсомолка" присоединяется к этому призыву. Совсем несложно перечислить посильную для себя сумму, от которой зависит чья-то жизнь.

Реквизиты приюта «ПИФ»:

Карта Приватбанка:

4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка:

4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

WEB-Money:

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QIWI: +380991199880

Карта ЦРБ Донецк: 1013 2728 3373 1142 (срок действия 07/19) Виктория Васильева