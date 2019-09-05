2019-09-05T15:12:57+03:00
Происшествия

В центре Донецка в результате взрыва ранен полицейский

Место ЧП оцеплено силовыми структурами
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Киноконцертный комплекс "Донецк" не функционирует после возгорания здания. Фото: vk.com/donetskjiznКиноконцертный комплекс "Донецк" не функционирует после возгорания здания. Фото: vk.com/donetskjizn
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Около двух часов дня в центральной части столицы Донецкой Народной Республики раздался взрыв. Об этом в социальных сетях начали сообщать местные жители.

- В Калининском районе что-то грохнуло, где-то недалеко от детской областной больницы, - написала Марина Лосева в популярной донецкой группе.

По появившейся информации взрыв произошел около неработающего киноконцертного комплекса «Донецк». В результате происшествия пострадал сотрудник министерства внутренних дел ДНР.

- Полицейский получил ранение руки. Ему оказали первую медицинскую помощь, - сообщил источник.

По сообщению очевидцев в районе ЧП находились сотрудники коммунального предприятия, которые в момент взрыва занимались уборкой мусора.

Место, где был взрыв, сейчас отцеплено силовыми структурами, - рассказывают жители Калининского района Донецка. - Здесь работают сотрудники силовых структур и министерства по чрезвычайным ситуациям.

От комментариев представители ведомств отказываются.

Напомним, 4 сентября в Донецке на шахте Скочинского прогремел мощный взрыв. ЧП на угольном предприятии произошло в 9:27 утра

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Источник «Комсомолки» сообщил, что взрыв прогремел на поверхности (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

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