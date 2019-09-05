2019-09-05T13:10:10+03:00
Политика

Страсти по мосту в Станице Луганской: Будку с надписью «СЦКК» в Киеве посчитали оборонительным сооружением и вывесили рядом флаг Украины

В ответ власти ЛНР подняли на разрушенном путепроводе свои флаги
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На украинской стороне испугались появления на мосту будки типа «кунг», в которой разместились представители ЛНР в СЦКК. Фото: Пресс-служба Луганской ОВГАНа украинской стороне испугались появления на мосту будки типа «кунг», в которой разместились представители ЛНР в СЦКК. Фото: Пресс-служба Луганской ОВГА
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Ситуация с ремонтом полуразрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской близка к абсурду. И это еще раз доказывает, как сложно договариваться сторонам конфликта в Донбассе.

Напомним, мост является единственным переходом через линию соприкосновения, который связывает ЛНР с подконтрольной Киеву Луганской области. Сторонам конфликта с восьмидесятой (!) попытки удалось развести войска в этом районе, А потом демонтировать фортификационные сооружения и разминировать прилегающую территорию.

Но вот с ремонтом моста дело затягивается. Хотя президент незалежной Владимир Зеленский 2 сентября на совещании с членами правительства бодро отрапортовал:

- Есть небольшие победы и достижения – демонтировали на «оккупированной» части Станицы Луганской блокпост (территории ЛНР. - Авт.). Я поздравляю нашу группу, которая занималась этим стратегическим приоритетным вопросом. Начинаем строить мост в Станице Луганской, – сказал гарант.

Увы, это были только слова.

- Украинская сторона продолжает затягивать начало ремонтно-восстановительных работ моста, – рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - На глазах наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ украинские специалисты изображают бурную деятельность, но как только сотрудники миссии покидают данный район, все работы прекращаются.

Киев устроил провокацию с развешиванием украинских флагов. Фото: Пресс-служба Луганской ОВГА

Киев устроил провокацию с развешиванием украинских флагов. Фото: Пресс-служба Луганской ОВГА

Киев каждый раз придумывает отговорки. В частности, посчитали фортификационным сооружением… будку наблюдательного пункта представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- На расстоянии примерно 10 метров от взлома моста находится будка типа «кунг», где нанесены буквы «СЦКК», - сообщили в Киеве, использовав всем знакомую лексику контрабандиста Лелика из «Бриллиантовой руки», когда он говорил про «типа сортир М и Ж».

Приехавшие наблюдатели ОБСЕ убедились: наблюдательный пункт предназначен исключительно для обеспечения возможности круглосуточного мониторинга за обстановкой и содействия деятельности специалистов с обеих сторон.

Тогда киевские власти вывесили на мосту государственные флаги.

- Снова мы видим - вместо того, чтобы ремонтировать и помогать людям, киевские политики предпочитают пиар, - прокомментировал Глава ЛНР Леонид Пасечник. - Своими действиями Украина грубо нарушила договоренности, достигнутые в Минске 17 июля. Напоминаю, речь шла о том, что мост не будет использоваться для политической деятельности.

В ответ руководство ЛНР приняло решение вывесить на мосту республиканские флаги…

В ответ руководство ЛНР приняло решение вывесить на мосту республиканские флаги. Фото: lug-info.com

В ответ руководство ЛНР приняло решение вывесить на мосту республиканские флаги. Фото: lug-info.com

На прошедшем в среду заседании подгруппы по гуманитарным вопросам в Минске представитель Украины оказалась не готова к обсуждению проблемы политизации казалось бы технического вопроса ремонта моста. Об этом сообщила представитель ЛНР в подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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