«Думали высокое давление, оказался рак»: дончанка борется со смертельным заболеванием

Это объявление не оставило в Донецке никого равнодушным. Написанное старательным детским почерком оно буквально кричало о помощи – требовалась третья отрицательная группа крови для больной острым лейкозом Котесовой Евдокии.

Это объявление не осталось без внимания дончан. Фото: соцсети

«Комсомолка» тоже не осталась в стороне и позвонила по указанному телефону. Трубку подняла Ирина – мама девочки, писавшей объявление. Оказалось, больна свекровь Ирины - 68-летняя бабушка Котесова Евдокия.

- Мама почувствовала недомогание, этой весной у нее начала кружиться голова, поднялось давление, мы обратились в больницу, прошли обследование и вдруг, к нашему ужасу, у нее обнаружился лейкоз, - я обращаю внимание, что невестка называет свекровь мамой, а значит семья у них дружная. - Первая мысль – за что? Мама была всегда добрейшим человеком, помогала всем вокруг. В отпуск к ней приезжали, она делать нам ничего не позволяла, все норовила сама – с утра чебуреки жарила, пельмени лепила, только бы нас порадовать. А теперь ей помощь нужна.

Вокруг бабушки сплотилась вся семья. Сложность заключается еще и в том, что у Евдокии редкая кровь – третья группа с отрицательным резусом. Каждый член семьи делал, что мог. Старшие - кто везет кровь с утра в лабораторию, кто - стоит с объявлением на груди возле станции переливания крови, кто - ищет деньги, и все вместе поддерживают бабушку.

А внучка Машенька каждый вечер пишет объявления и расклеивает их по всему Донецку.

- Меня бабушка растила с первого класса, - говорит Мария, сейчас девочке 17 лет. – Теперь я ей подмогой буду. Я развешивала объявления на каждой остановке, в училищах, техникумах, общежитиях. Вдруг студенты отзовутся, а мы их материально отблагодарим. Несколько дней никто не звонил, а потом мое объявление кто-то сфотографировал и разместил в соцсетях, вскоре начали звонить люди.

Здесь бабушка еще молодая, а Машенька - совсем малышка. Фото: архив семьи Котесовых

- Мы нашли доноров с необходимой нам редкой группой крови и отрицательным фактором. Но загвоздка состоит в том, что если у человека нет прописки на территории республики, то он не имеет права сдать кровь, - рассказывает Ирина. – Этот человек так хотел нам помочь, здесь в ДНР он уже шестой год живет, но у него была мариупольская прописка. Кровь принять отказались. Вот такие еще и законодательные препятствия. А если от этого зависит жизнь человека? Неужели нельзя это учесть в законе, ведь республика наша не такая большая и людей со столь редкой группой крови в ней найти непросто. Кроме того, я обращалась на два наших телеканала с просьбой опубликовать бегущей строкой объявление, готова была оплатить, меня отфутболили, если честно. Поэтому приятно удивлена звонку от «Комсомолки». А еще напишите, что я благодарна каждому, кто откликнулся на нашу беду и пришел на помощь. Вы даже не представляете, что это для нас значит! Кстати, доноров ждем всех, потому что для плазмы нам подходят все группы крови.

Как помочь

«Комсомольская правда» просит отозваться всех доноров, а особенно тех, у кого третья группа крови с отрицательным резусом. Вы очень поможете Евдокии.

Кроме того, можно помочь семье Котесовых материально.

Сбербанк РФ счет получателя – 40817810529002225995

ФИО получателя – Шевченко Оксана Анатольевна