В средней школе прифронтовой Саханки впервые за четыре года появились пять первоклашек

Саханка – поселок, который не исчезает из военных сводок. Вот уже пять лет новости оттуда исключительно об обстрелах, разрушениях, ранениях, волонтерской помощи. И вот прекрасная новость - в посёлке Саханка, что в Новоазовском районе ДНР, впервые за 4 года появились первоклашки. Их аж 5 человек! Всего в этом году в поселковой школе будут учиться 29 ребят. Все они на фото.

Напомним, что всего в Республике открылись 504 школы для 147 тысяч учеников и 530 детских садов. В этом году первоклассников набралось аж 15 тысяч человек. Это дети, которые не знают что такое мирная жизнь. Когда в Донбассе не было войны они были совсем маленькими.

Не открылись только 11 школ, которые разрушили украинские военные. Многие из открывшихся школ, не единожды подвергались обстрелам и были разрушены. Но к началу учебного года их успели восстановить и отремонтировать.