2019-09-02T13:53:21+03:00
Политика

«Даже собака пить не стала!» Соцсети обсуждают молоко, которое за неделю в холодильнике стало голубым

Молоко одного из донецких производителей посинело в запечатанном пакете
Ольга ГОРДО
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За неделю хранения в холодильнике молоко стало голубым. Фото:facebook.com/За неделю хранения в холодильнике молоко стало голубым. Фото:facebook.com/
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Дончанин Малахов Андрей на своей страничке в соцсетях выложил фотографии голубого молока. Молоко одного из местных производителей, куплено неделю назад, хранилось в холодильнике.

- Пакет простоял закрытым в холодильнике примерно неделю. Причем запах от молока кислым не стал, думаю что и вкус не изменился.

«Комсомолка» поговорила с Андреем:

- Жена захотела кофе с молоком. Достала запечатанный пакет, а там такое. Причем, судя п запаху – это нормальное молоко. Прокисшим не воняло. Вылили собаке, она пить не стала. Покупали мы его в сетевом магазине. Понимаешь, вопрос не в том, что оно испортилось. Любое молоко за неделю должно было испортиться. Но оно должно было прокиснуть. А синим стать не должно, - рассказал Андрей.

От голубого молока отказалась даже собака. Фото: Андрей Малахов

От голубого молока отказалась даже собака. Фото: Андрей Малахов

Соцсети живо отреагировали на публикацию:

Валерий: Ещё недельку подержи - оно у тебя заговорит!

- Я боюсь что через недельку жизнь которая там зародится может вылезти и меня побить

Дмитрий: после того, что мы УЖЕ пережили, что нам какое-то порошковое молоко?!

Светлана: Сейчас такое молоко не прокисает , а гниёт

Валерий: Бро, не парься - там молока нет, от слова: ваще. Хочешь, могу химсостав написать.

К слову, несколько человек написали, что это не первая жалоба на этого производителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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