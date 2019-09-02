2019-09-02T12:54:25+03:00
Общество

Вырвали из пасти и спрятались в подъезд. Школьницы спасли от стаи собак новорожденных котят

Теперь ученицы макеевской школы ищут для спасенных пушистиков заботливых хозяев
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Котята ищут заботливых хозяев. Фото: alwih.ru/Алена ВихареваКотята ищут заботливых хозяев. Фото: alwih.ru/Алена Вихарева
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Возвращаясь вечером домой с прогулки, девочки-подростки услышали за спинами лай бродячих собак.

- Оказалось, что лаяли они не на нас, а на двух котят, которые сидели в клумбе, - рассказывает «Комсомолке» шестнадцатилетняя жительница Червоногвардейского района Макеевки Фаина Кайдалова.

Одиннадцатиклассницы не остались в стороне – кинулись на помощь пушистым малышам. Девчата буквально выхватили котят из пасти разъяренных животных.

- Отбили малышей и забежали в подъезд, - говорит Фаина. – К счастью, собаки испугались и не напали на нас. В этой ситуации никто не пострадал.

Пока что пушистики живут в коробке. Фото: Алина Холодилина

Пока что пушистики живут в коробке. Фото: Алина Холодилина

Весь вечер подружки обзванивали друзей, с надеждой на то, что котят если не заберут навсегда, то хотя бы возьмут на передержку.

- Сразу нашлась девочка, желающая забрать котят. Но она живет на съемной квартире - хозяйка поставила ультиматум: если увидит в квартире животных – выселит, - сообщает спасительница. - Еще одна девочка тоже хотела взять их себе, но испугалась, что малышей нужно кормить каждые три часа. Ни я, и никто из друзей не может их оставить, родители против.

Девочки связались с мамой одноклассницы, которая не осталась равнодушной и забрала котят на ночь.

- Хоть их и пришлось оставить в подъезде из-за большого количества животных в квартире женщины, - рассказывает Фаина Кайдалова. - Вместе мы создали комфортные условия для ночлега: коробка с мягкой тканью внутри, бутылка теплой воды для сохранения температуры и регулярное кормление.

Котята нуждаются в заботливых хозяевах. Телефон для связи, чтобы приютить комочек счастья – 071-378-25-91.

ИСТОЧНИК KP.RU

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