«В ближайшее время город умрет, так как не имеет перспектив развития». В сети набирает популярность передача «Клуба путешественников» о Донецке 1986 года

Ко дню города Донецкий ботанический сад разместил на своей страничке отрывок из советской передачи «Клуб путешественников», которую вел популярный ведущий Юрий Сенкевич. Передача посвящена Донецку и выпущена в 1986 году.

Многие дончане не могли представить, что Донецк интересен как туристическое место. А вот в передаче говорят, что к нам приезжали со всего Союза.

Многие не представляли, что о Донецке рассказывал сам Сенкевич!

Кого-то удивил факт, что в 2017 году на городе был поставлен крест, как на бесперспективном поселке, а спустя не так чтобы очень много времени – это мало того, что город-миллионник, так еще и степь заставил цвести.

Единственное, что с тех времен осталось неизменно – это розы. Как удивляли и радовали, так и продолжают это делать по сей день.

Ну и посмотреть, вспомнить как выглядел Донецк 33 года назад – прически, мода, родные пейзажи без рекламы, без неудачных новостроев - очень здорово!