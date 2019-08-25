2019-08-25T17:31:38+03:00
Общество

Как празднуют 150-летие Донецка: фоторепортаж

На 150-летие Донецка на бульваре Пушкина раскинулась большая выставка цветов, а в парке Щербакова - фестиваль национальных кухонь
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Как празднуют 150-летие ДонецкаКак празднуют 150-летие ДонецкаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сегодня, 25 августа, дончане четвертый день празднуют 150-летие города Донецка. На бульваре Пушкина между проспектами Комсомольский и Маяковского раскинулась большая выставка цветов «Цветущий город».

Как празднуют 150-летие Донецка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Как празднуют 150-летие ДонецкаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Как празднуют 150-летие Донецка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Как празднуют 150-летие ДонецкаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Посетители с удовольствием фотографируются на фоне цветочных композиций, сделанных всеми районами столицы к юбилею города. На выставке можно не только любоваться цветами, но и купить их. На некоторые экземпляры цены в несколько раз ниже, чем в цветочных магазинах.

Как празднуют 150-летие Донецка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Как празднуют 150-летие ДонецкаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Как празднуют 150-летие Донецка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Как празднуют 150-летие ДонецкаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Как празднуют 150-летие Донецка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Как празднуют 150-летие ДонецкаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Тем временем, в парке имени Щербакова вдоль каскадного фонтана кипит фестиваль национальных кухонь. В каждом шатре – самобытные блюда. Желающих попробовать что-нибудь новенькое и необычное столько, что негде яблоку упасть.

Как празднуют 150-летие Донецка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Как празднуют 150-летие ДонецкаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Как празднуют 150-летие Донецка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Как празднуют 150-летие ДонецкаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Плов, долма, манты, самса и хачапури, - зазывает девушка в узбекском костюме. – Мы отдаем предпочтение баранине и говядине, поэтому плов у нас или с бараниной, или с говядиной. Из свинины – шашлык. Вместо хлеба – лепешки, посыпанные кунжутом.

На фестивале национальных кухонь все желающие попробовали самые известные блюда русской, азербайджанской, греческой, узбекской, итальянской, французской, японской и других национальных кухонь.

Как празднуют 150-летие Донецка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Как празднуют 150-летие ДонецкаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня в 19.00 на главной сцене парка начнется концертная программа с участием звезд российской эстрады. В частности, выступят Тимур Родригез, Марсель и CYGO. А в 21.30 донецкое небо озарит праздничный фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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