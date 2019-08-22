2019-08-22T08:36:56+03:00
Общество

Московские волонтеры привезли уникальную икону в будущий музей Александра Захарченко

Они передадут ее вдове первого Главы ДНР в годовщину его гибели
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Елена Романенко показала икону Александра НевскогоЕлена Романенко показала икону Александра НевскогоФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Руководитель группы волонтеров «Москва-Донбасс», член правления «Землячества Донбассовцев» в Москве Елена Романенко привезла в Донецк резную икону Александра Невского. Она предназначена для планируемого на месте его гибели музея. Об этом в республиканском художественном музее «КП» сообщила сама инициатор создания резной иконы - Елена Михайловна.

- Икона Александра Невского является живым напоминанием о мужестве и подвиге, когда правитель ради любви к отечеству не жалеет своей крови, - рассказывает она. – 31 августа в годовщину гибели Александра Захарченко святыню передадим его вдове Наталье Владимировне.

Икона вырезана из столетнего дуба, покрыта сусальным золотом и украшена камнями Сваровски. На обороте написаны слова, которые были на знаменах Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде. Иные - с оружием, иные - на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем!». Ее авторы – иконописцы мастерской Ивана Богомаза (Брянск).

Также Наталье Захарченко московские волонтеры вручат два портрета Александра Владимировича. Один написан питерской художницей, другой – московским мастером. Как и икона, масляные картины предназначены для будущего музея памяти Захарченко.

Елена Романенко шестой год реализует проект духовной помощи Донбассу. С первый дней войны владимирские иконописцы через «Землячество Донбассовцев» передали в приюты, интернаты, детские сады, больницы, дома престарелых и воинские части уже более восьмидесяти своих произведений духовной живописи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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