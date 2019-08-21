«Этот закон породит распри в наших семьях!»: что говорят вдовы и родные погибших о законе, освобождающем от оплаты услуг ЖКХ

Не прошло и 10 месяцев, как правительство опубликовало Порядок, по которому семьи погибших ополченцев освобождаются от оплаты услуг ЖКХ. (на основании Закона «О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите ДНР»). Закон был принят еще в октябре прошлого года, но оставался по сути только бумаготворчеством – не был разработан механизм его исполнения.

«Комсомолка» недавно рассказывала, как выживают у нас вдовы в ДНР. Тема эта у нас непопулярная, надо сказать. Похвастаться нечем.

- Узнала об указе Пушилина в начале октября прошлого года, а коммунальщики плечами пожимают – пока им никаких распоряжений не давали, - поведала мне тогда вдова Вита Горячева, у которой муж погиб еще в 2014 году. - Рано мы обрадовались! Еще слышала о предоставлении жилья семьям погибших, раненых и «разрушенцам». Я попадаю под оба пункта, но чиновники тоже пожимают плечами – указаний им никто не давал. То есть на бумаге льготы есть, а в жизнь не воплощаются.

Хочется верить, теперь воплотятся.

Кому положена льгота?

Льгота предоставляется только одному члену семьи в последующей очередности:

1-ая очередь – вдова (вдовец), состоявшая (состоявший) на день гибели в зарегистрированном браке с погибшим (погибшей) и не вступившим в повторный брак;

2-ая очередь - родители (усыновители);

3-ая очередь – дети (в т.ч. усыновленные) погибшего (погибшей), в том числе рожденные в течение десяти месяцев после смерти погибшего, не достигшие 18-летнего возраста, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;

4-ая очередь – лица, находившиеся на иждивении погибшего (погибшей), если факт иждивения установлен в судебном порядке.

Чиновникам, принимающим законы, стоит вспомнить тех, благодаря кому возможна жизнь в Республике.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Как получить льготу?

1. Член семьи погибшего военнослужащего обращается в УТСЗН по месту жительства с заявлением на льготу.

2. Через 10 рабочих дней после проверки информации получает Справку о предоставлении льготы.

3. Справка действительна 30 дней, в течении которых необходимо обойти все конторы ЖКХ (Горгаз, Горсвет, Водоканал, Гортеплосеть и т.д.), и уведомить их о предоставлении льготы.

Какие документы предоставлять в УТСЗН?

1. Заявление;

2. Паспорт или Адресная справка (Оригинал + Копия);

3. ИНН (Оригинал + Копия);

4. Справка о составе семьи или о зарегистрированных в жилом помещении/доме лицах, по форме, утвержденной МИНТРУДом ДНР (дата выдачи справки не ранее 30 календарных дней до дня обращения) (Оригинал);

5. Свидетельства о смерти лица, погибшего при защите ДНР (Оригинал + Копия) или Справка о смерти, выданная ЗАГСом (Оригинал);

6. Свидетельство о браке (Оригинал + Копия) (для вдовы/вдовца) или Справка о браке, выданная ЗАГСом (Оригинал);

7. Свидетельства о рождении (Оригинал + Копия) для детей погибшего или Справка о рождении, выданные ЗАГСом (Оригинал);

8. Документ, подтверждающий наступление инвалидности до достижения 18-летнего возраста (для детей 18 лет и старше) (Оригинал + Копия);

9. Справка, подтверждающая обучение по очной форме для детей погибшего в возрасте до 23 лет (Оригинал).

Что говорят родственники погибших?

«Комсомолка» связалась с мамой погибшего – Еленой Солдатовой, возглавляющей союз вдов и матерей погибших защитников Республики.

- Лена, хочу узнать ваши эмоции от того, что механизм исполнения закона наконец-то принят. Поздравить вас можно? – спрашиваю я.

- Поздравлять пока не с чем. Вроде бы и радость, и одновременно, непонятно, как это будет работать. Закон сформулирован таким образом, что неизбежны распри в семье, - признается Елена. – Кого выбрать главным? Ребенка, которому еще расти и учиться? Вдову, оставшуюся без кормильца? Или стареньких родителей, часто одиноких и больных? В редкой семье живут дружно, а этот закон внесет еще больше раздора среди домашних. Уж лучше бы на каждого члена семьи, погибшего (родителей, детей, вдову) освобождение от коммунальных платежей было частичным, скажем, на 50%. Это было бы справедливо. Сейчас нам готовят повышение коммунальных тарифов, наверное, поэтому власти и приняли этот механизм, чтобы не породить бурю. Но о том, как это будет работать, они не подумали. У меня сейчас телефон красный. Звонят вдовы, звонят родители погибших и у каждого своя правда.

Хочется верить, что механизм помощи семьям погибших со временем урегулируется. Те, от кого это зависит, учтут все пожелания. Потому, что именно благодаря погибшим ребятам, возможна вообще жизнь в республике, в том числе и тех, кто принимает эти законы.