«Совсем обезумел»: Преступления солдат ВСУ в Донбассе военный прокурор Украины назвал фальсификацией

Похоже, что в шоу «Вечерний квартал на Украине» вовлекается все большее число чиновников и обычных граждан незалежной. И даже представители авторитетных международных организаций оказываются втянутыми. Смеяться по этому поводу или плакать – пусть решает каждый, кто видит это лицедейство. Но нельзя веселиться, когда речь идет о страданиях, гибели и ранениях десятков тысяч жителей Донбасса.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге в Киеве объявил о подозрении в противоправной деятельности ряду политиков и общественных деятелей ДНР и ЛНР, которые занимаются сбором доказательств военных преступлений Украины в Донбассе. В их числе оказались омбудсмен ДНР Дарья Морозова и министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

- На территориях террористических организаций ЛНР и ДНР они осуществляют свою противоправную деятельность касательно якобы фиксации и расследования касательно преступлений… которые якобы совершались или совершаются украинскими военными или государством Украина, – поведал главный военный прокурор.

Дарья Морозова потребовала от ООН дать должную оценку действиям главы миссии в Украине. Фото: ombudsmandnr.ru

КИЕВ ОТВЕТИТ В МЕЖДУНАРОДНОМ СУДЕ

Великий гнев у Матиоса вызвало даже не это – ведь сбором доказательств преступлений ВСУ, СБУ и карателей из добровольческих батальонов в республиках Донбасса занимаются на протяжении всей войны. Другое дело, что собранные заявления жителей региона были переданы в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека.

- Установлено, что от имени жителей «оккупированных территорий Донецкой области» подготовлено и направлено уже 1539 исков в Международный уголовный суд, – сообщил шокирующие цифры Анатолий Матиос.

Видимо, страх перед международным судом заставил зашевелиться толстокожих киевских начальников. Впрочем, заявления жителей они назвали фальсификацией, а людям и организациям, собирающих доказательства, предъявили «подозрение» в противоправной деятельности. Как известно, вор громче всех кричит «Держи вора»!

- Такое ощущение, что киевская элита в своей ненависти к республикам Донбасса и России совсем обезумела, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – В этих рядах оказался и Анатолий Матиос. Во времена президентства Порошенко он отличался трезвым взглядом на ситуацию внутри украинской армии в Донбассе. Не раз выступал с разоблачениями преступлений вояк. А теперь военный прокурор будто нацепил на себя треугольный колпак с бубенцами.

На разрушенном мосту в Станице Луганской Матильда Богнер пообщалась с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего (справа) и представителем ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольгой Кобцевой (слева), но объективных выводов не сделала. Фото: lug-i

НЕБЛАГОВИДНАЯ РОЛЬ ГЛАВЫ МИССИИ ООН

Для придания значимости своим словам главный военный прокурор пригласил на брифинг главу Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильду Богнер. Она фактически поддержала «подозрения» Матиоса.

- Госпожа Богнер в своем заявлении одобрила действия военной прокуратуры Украины, - прокомментировала эту ситуацию Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. - Она не учла влияние факта своего присутствия и комментария, как выражения поддержки противоправных действий одной из сторон конфликта. Это является грубым нарушением профессиональной этики и подрывает доверие в части беспристрастности и независимости Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Омбудсмен отметила, что Богнер, которая возглавила миссию ООН в июле, разрушает отношения с Донецкой Народной Республикой, которые долгое время выстраивала ее предшественница Фиона Фрейзер. Кстати, новый глава миссии ООН пока так и не посетила территорию ДНР.

- Настоятельно требуем от Организации Объединенных Наций дать должную оценку действиям госпожи Богнер, подтвердить беспристрастность и независимость в осуществлении мандата Мониторинговой миссии ООН по правам человека в связи с конфликтом на территории Донбасса, – подчеркнула Дарья Морозова.

КСТАТИ

Отправить бы Матиоса на месяц в Зайцево

Пан Матиос на брифинге упомянул руководство Следственного комитета РФ, которое посодействовало передаче заявлений жителей Донбасса в международные судебные инстанции. А значит, кинул камушек и в адрес России. Подумалось, почему бы тогда РФ не сделать одним из условий для проведения встречи в Нормандском формате месячную командировку главного военного прокурора в горловский поселок Зайцево на территории ДНР? Пусть там и брифинги проводит. Заодно и у госпожи Богнер будет повод приехать в Республику, воочию увидеть жизнь на линии соприкосновения.

СПРАВКА «КП»

Киев объявил о подозрении правозащитников ДНР в совершении уголовного преступления по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической организации), которое наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.