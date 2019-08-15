2019-08-15T14:48:29+03:00
Общество

В Дебальцево прошла встреча с известными авторами Андреем Соболевым и Владимиром Скобцовым

Встреча прошла в рамках интеграции Донбасса и России
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Гостей встречали в школе искусств. Фото: Личный архив Владимира СКОБЦОВАГостей встречали в школе искусств. Фото: Личный архив Владимира СКОБЦОВА
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11 августа 2019 в городе воинской славы Дебальцево в рамках интеграции Донбасса и России состоялась творческая встреча с гостями из России и столицы Республики бардом из Севастополя Андреем Соболевым и поэтом Донбасса Владимиром Скобцовым.

Авторы представили свои произведения о войне и любви, о России и Донбассе, о нашей общей истории и судьбе. Участники и организаторы главной задачей мероприятия ставят привлечение внимания общественности и инвестиционных структур к мирным объектам Донбасса, пострадавшим от нацистской агрессии украинских вооруженных формирований, каким является ставший известным всему миру город воинской славы и труда Дебальцево, который настоящее время продолжает восстанавливать разрушенную экономику и инфраструктуру.

Коллектив городского управления при поддержке главы администрации города, Игоря Владимировича Захаревича, вся деятельность которого посвящена интересам народа Донбасса и в первую очередь своим горожанам - жителям прекрасного и героического Дебальцево, организовал теплый прием гостей в Дебальцевской школе искусств. Хозяева и гости обменялись не только сердечным теплом, но и памятными подарками.

В ходе экскурсии по местам сражений и пострадавшим от обстрела жилым объектам шел серьезный разговор о проблемах города и перспективах сотрудничества с Россией. Гости увезли с собой бесценную информацию из первых рук, которая поможет развивать дальнейшее экономическое и гуманитарное взаимодействие. Курс Донбасса на интеграцию с Россией продолжается, как сказал Владимир Скобцов, за пять лет мы с народом России ощутили родство не только по слову, но и по судьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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