2019-08-01T15:23:13+03:00
Общество

«Любите своих животных, так же как и он!» Мужчина с собакой на шее удивил соцсети

Любовь к животным присуща Донецку
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Мужчина с собакой на шее удивил соцсети. Фото: vk.com/publdonМужчина с собакой на шее удивил соцсети. Фото: vk.com/publdon
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Пользователей социальных сетей удивил мужчина на остановке с собакой на шее. Такую фотографию выложил в популярную донецкую группу дончанин Вячеслав Кузьмин.

– Любите своих животных, так же как и он, – подписал парень фотографию, на которой песик вместе со своим хозяином ждут автобус.

– Видимо, он его сильно любит, – прокомментировала дончанка Анна Кузнецова.

– Их нельзя не любить. Умнее некоторых людей, – добавила пользователь Оксана Оксанова.

Во время войны в Донецке появилось больше дворовых собак. Когда люди бежали от обстрелов, их питомцы вынуждены были спасаться самостоятельно и убегать из обстреливаемых поселков в город. Одних – подбирали неравнодушные жители Донецка. Других – забирали в специальные приюты.

- Любовь к животным присуща Донецку. Нельзя бездушно смотреть на то, как они страдают из-за войны вместе с нами, – говорит дончанка Наталья Андреева. – Много раз бывали случаи, когда песики чувствовали, что вот-вот начнется обстрел и уводили людей от гибели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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