«Любите своих животных, так же как и он!» Мужчина с собакой на шее удивил соцсети

Пользователей социальных сетей удивил мужчина на остановке с собакой на шее. Такую фотографию выложил в популярную донецкую группу дончанин Вячеслав Кузьмин.

– Любите своих животных, так же как и он, – подписал парень фотографию, на которой песик вместе со своим хозяином ждут автобус.

– Видимо, он его сильно любит, – прокомментировала дончанка Анна Кузнецова.

– Их нельзя не любить. Умнее некоторых людей, – добавила пользователь Оксана Оксанова.

Во время войны в Донецке появилось больше дворовых собак. Когда люди бежали от обстрелов, их питомцы вынуждены были спасаться самостоятельно и убегать из обстреливаемых поселков в город. Одних – подбирали неравнодушные жители Донецка. Других – забирали в специальные приюты.

- Любовь к животным присуща Донецку. Нельзя бездушно смотреть на то, как они страдают из-за войны вместе с нами, – говорит дончанка Наталья Андреева. – Много раз бывали случаи, когда песики чувствовали, что вот-вот начнется обстрел и уводили людей от гибели.