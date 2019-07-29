Водитель троллейбуса «Комсомолки» Алексей Сливный: Пассажиры перестали ругаться и стали внимательнее друг к другу

Первые пассажиры счастливого троллейбуса «Комсомолки» получили свежий номер газеты, а 41-летнему водителю Алексею Сливному досталась подписка на толстушку (выпуск с телепрограммой). Он выезжал на маршрут «Донецкий металлургический завод – железнодорожный вокзал» и во время массированных артобстрелов в 2014 году. Чтобы разузнать о нашем герое поподробнее, отправляюсь в трамвайно-троллейбусное управление столицы.

- Алексей уже отработал, - говорят там. - Он выезжал первым.

На часах начало шестого вечера. Еду к нему домой в Макеевку. Дверь открыл сам Алексей. Он с мамой Натальей Алексеевной клеил обои.

Прежде чем стать водителем троллейбуса, наш герой сменил не одну профессиюФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Проходите, - говорит. - Супруга еще на работе, одна дочь у бабушки, другая - в лагере, а сынок во дворе.

С 15 ЛЕТ РАБОТАЛ НА КОМБАЙНЕ

Алексей родом из Донецка. Его мама Наталья Алексеевна работала нянечкой в детском саду, а отец Григорий Васильевич - бульдозеристом в дорожно-строительной службе. В школьные годы увлекался боксом, а после девятого класса, как хотела его бабушка Вера Кузьминична, поступил в аграрное училище в Волновахе. Он научился управлять сельскохозяйственными машинами, получив профессию тракториста-машиниста.

- С 15 лет работал на комбайне, - вспоминает Алексей. – Практику проходил в колхозе «Украина» села Ивановка, в котором жила мая бабушка. Там и проработал до армии полгода.

В конце 90-х годов он служил в летных войсках. После учебки Алексей был командиром отделения по обслуживанию авиации.

- Вернулся, а колхозов нет, - вспоминает мой собеседник. – Устроился автослесарем, потом возил шефа. И однажды, увидев объявление о наборе на курсы водителей троллейбусов, решил приобрести еще одну профессию.

- Когда впервые сели за руль троллейбуса?

- В 2000-м году. Мне понравилось управлять электрической машиной; перевозить людей – ответственное дело.

ДЛЯ ДОМОЧАДЦЕВ – ПОМОЩЬ И ОПОРА

- Как познакомились со своей второй половиной?

- Девятнадцать лет назад ехал по второму маршруту и заметил, что на меня смотрит молоденькая девушка. Это была любовь с первого взгляда! Юля ехала на работу, я взял ее номер телефона, а на выходных – позвонил. Мы просто прогуливались по городу, а я уже тогда знал, что сделаю ей предложение.

С женой ЮлиейФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Сколько лет вашим детям?

- Анастасии – 17, Елизавете – 13 и Алеше – 8 лет.

В комнату зашла мама с сестрой Татьяной, живущей на одной лестничной площадке с мужем и детьми.

- Какой у вас сын?

- Золотой, он моя помощь и опора. После смерти мужа сын – главный помощник. Он и прибьет, и починит. Недавно лежала в больнице: Алексей покупал лекарства и ухаживал за мною.

С сестрой ТатьянойФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- За Лешей, как за каменной стеной, - подключилась к беседе его сестра. – Еще в школьные годы заботился обо мне и защищал от мальчишек.

ВОЗИЛ ЛЮДЕЙ ПОД ОБСТРЕЛАМИ

- Алексей, что в вашей работе самое тяжелое?

- Пассажиры попадаются разные. Некоторые возмущаются, что троллейбус ходит редко. Бывает, нецензурно выражаются, стуча в стеклянную дверь кабины.

Сейчас в Донецке дефицит водителей троллейбусов. Электрические машины ходят с интервалом 6 – 16 минут.

- Часто происходят инциденты?

- Знаете, с тех пор, как на троллейбусе появился логотип «Комсомольской правды», еще ни одного инцидента, слава богу, не было. Большинство пассажиров – читатели или газеты, или сайта «Комсомолки».

- А бывает, что пассажиры благодарят?

- Говорят спасибо за то, что подождал.

В активную фазу боевых действий в Донецке украинские снаряды неоднократно попадали в общественный транспорт. В 2015 году на Боссе ВСУ расстреляли троллейбус. Остановка «Донгормаш» стала последней для тринадцати дончан, а осколочные ранения получили более двадцати человек.

- Алексей, что дает сил работать под обстрелами?

- Поддержка семьи и понимание того, что жизнь продолжается и горожанам нужно ехать на работу и возвращаться домой. Особенно «горячо» было, когда украинские «киборги» заняли аэропорт и их снаряды и мины разрывались на железнодорожном вокзале. На привокзальной площади был случай, когда, вовремя среагировав, выпустил людей из салона. К счастью, ни пассажиры, ни троллейбус не пострадали.

Счастливый троллейбус «Комсомолки»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Какой у вас режим работы?

- Смена длится больше 9 часов. Когда еду на первую - просыпаюсь в два часа ночи. В рейс отправляюсь в 4.50.

- О чем мечтаете?

- Выучить детей, чтобы их жизнь сложилась. И, конечно, чтобы над Донбассом небо было мирным.

- Как отдыхаете?

- В кругу семьи. Раньше ездили на дачу за Песками. С началом войны она оказалась на украинской территории.

Водителям троллейбусов нужно больше платить

Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Жена Алексея рассказала, что супруг «универсальный человек».

Выйти погулять всей семьей удается редкоФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Юлия Сливная влюбилась в будущего мужа с первого взгляда и через 19 лет совместной жизни говорит, что довольна супругом.

- Для меня главное, что Леша в свободное время уделяет мне много внимания и любит детей, - делится она.

- По дому помогает?

- Может наготовить еды на всю семью и когда приходит после смены уставшим. На выходных помогает убирать.

- Удается выбраться отдохнуть?

- С таким графиком как у Алексея приходится подгадывать, чтобы всей семьей сходить в тот же парк Щербакова. В августе если супругу дадут отгулов, съездим на недельку на море в Седово.

- Денег хватает?

- Я, как многодетная мать, получаю социальное пособие, но приходится и подрабатывать. Последний раз зарплату мужу повышали больше года назад. Незначительно. Водители троллейбусов, на которых большая психологическая нагрузка и ответственность за перевозку людей, заслуживают большего поощрения.

КСТАТИ

Каждый день на улицы Донецка выезжают 104 троллейбуса. Их с трудом удается поддерживать на ходу. Виной этому - украинская блокада. Транспортники выкручиваются благодаря запасным частям из России.