Абхазия глазами дончанина: Отдохнуть экономно на побережье Черного моря – можно!

Отдых в Абхазии по праву можно назвать одним из самых бюджетных вариантов на побережье Черного моря по сравнению с другими курортами. В этом я убедился ещё во время своего первого путешествия туда три года назад. В этом году мой выбор снова пал на «страну души».

Жителям Республик для въезда в страну загранпаспорт не нужен

Стоимость проезда в Абхазию из Донецка – от 2 500 до 3 500 рублей с одного человека на комфортабельном автобусе. Цена зависит не только от класса автобуса, но и от времени его отправления. Поэтому на проезде всегда можно сэкономить от пятисот до тысячи рублей.

С гор открывается завораживающий вид на все побережьеФото: Елена ЛЕБЕДЕВА

Дорога с прохождением границ и со всеми остановками в среднем занимает 24 часа. За это время я вдоволь налюбовался красотами городов, которые встречались на пути. Пенсионерам и мамочкам с детьми в автобусе было сложнее, но в целом путь преодолели благополучно.

На границе с Абхазией решил показать заграничный паспорт, который успел получить ещё до войны.

- А донецкая прописка указана? – рассматривает паспорт пограничник. - Это вам нужно справку о регистрации с собой возить.

- У меня есть республиканский паспорт, – предъявляю документ.

- Вообще замечательно. Тогда вам заграничный и не нужен, – говорит абхазец. - Вы же из Донецкой Республики. Добро пожаловать!

Для жителей Украины прохождение границы будет более затруднительным. Для въезда в страну наличие заграничного паспорта – обязательное условие. По внутреннему – въехать не получится.

Жильё можно арендовать на любой карман

Природа Абхазии влюбляет в себя с первого взгляда. Бескрайние горы и леса, шумные водопады и реки, неповторимые каньоны и пещеры – хочется любоваться всем этим с раннего утра до позднего вечера. Но первым делом нужно поселиться.

С гор открывается завораживающий вид на все побережьеФото: Елена ЛЕБЕДЕВА

Выбором жилья лучше всего заняться задолго до поездки. Для этого нужно определиться с курортом и хорошенько прошерстить сайты с предложениями. Цены на аренду жилья недалеко от побережья тоже разные. Можно найти комнату с условиями на улице или на этаже от четырехсот рублей за человека и выше. За номер с условиями нужно будет отдать от 1 200 рублей за двоих. Есть и предложения подороже - за 2 000 рублей в сутки за одного человека вас поселят в номере люкс с трёхразовым питанием.

Главное в Абхазии - это природа. Поэтому желательно брать с собой в путешествие удобную обувь для прогулок и запас денег на экскурсии. В такие города как Новый Афон или Сухум можно поехать своим ходом - на общественном транспорте. Таким образом, у вас получится не только сэкономить, но и прогуляться где и сколько захочется. Так поступаю и я.

На межгородском автобусе за пятьдесят рублей доезжаю до Нового Афона. У местного спрашиваю – куда лучше сходить первым делом?

– Обязательно посетите монастырь. Идти туда лучше по тропе грешника, говорит абхазец. – Есть давняя традиция – в самом начале тропы нужно взять камушек, пройти с ним до самого верха, а там сбросить его с обрыва, прощаясь со своими грехами. Потом зайти в монастырь и попросить у Господа прощение за содеянные грехи.

«Кто не был на озере Рица – то не был в Абхазии»

Абхазия богата на традиции и обычаи. Куда не попадешь, местные, всегда расскажут легенду об этом месте и обычай, который с ним связан.

После посещения монастыря я отправился посмотреть на рукотворный Новоафонский водопад, а затем в келью апостола Симона Кананита. Завершил свою прогулку – по красочному парку около набережной. На пещеры времени не хватило. Оставил это на следующий раз.

Стоимость организованных экскурсий по Абхазии плавает от 800 до 3 000 рублей. Абхазы шутят - кто не был на озере Рица – тот не был в Абхазии. Эта экскурсия считается здесь главной и чуть ли не обязательной. Ее стоимость зависит от вида транспорта и количества мест посещения. Массу впечатлений можно получить во время экскурсии на джипе с открытым верхом. Она обошлась мне в 1 200 рублей с одного.

Экскурсия на Рицу занимает целый деньФото: Елена ЛЕБЕДЕВА

За эти деньги нас завезли на дегустации вин, чачи, меда и сыра, провезли к Гегскому водопаду и водопадам Девичьи и Мужские слезы. Затем доставили на местные «Альпийские луга». Уже после всего этого водитель дал два часа на прогулку по окрестностям самого озера. Экскурсия заняла целый день. Обратно увез с собой уйму впечатлений и больше тысячи фотографий.

Туристы идут к Гегскому водопаду бесконечным потоком, а чтобы сфотографироваться – выстраивается очередьФото: Елена ЛЕБЕДЕВА

- Еще можно поехать на абхазское застолье, рафтинг, конные прогулки, каньонинг. Разнообразие наших предложений зашкаливает, - рассказывает риелтор по экскурсиям Валентина - жительница Донецка, которая на летний период приезжает в Абхазию на заработки.

Цены на продукты сильно не кусаются

Остальное время можно прогуливаться по набережной курорта, в котором вы остановились, по заповедным местам или кипарисовым улочкам. В каждом городе найдутся свои достопримечательности. Да и морю время тоже нужно уделить.

Цены на продукты в Абхазии примерно такие же, как и в Донецке. Сезонные фрукты и овощи - ещё дешевле. В августе-сентябре на рынках появится местный инжир и ранний виноград.

- Пока люди до рынка дойдут, инжира по дороге наедятся, - шутят местные продавцы. - Так что цены высокие на инжир мы никогда не ставим. А ещё передайте своим землякам, что мы вашим делаем хорошие скидки!

Конные прогулки стоят в Абхазии от 700 рублей за три часаФото: Елена ЛЕБЕДЕВА

За проведенное в Абхазии время можно получить столько приятных впечатлений, сколько никогда не получишь ни от каких заграничных курортов. Сервис здесь ни на самом высоком уровне, но зато гостеприимность местных жителей и необъятная природа приятно удивляют.

Кемпинг в Абхазии по бюджетной цене

Каждый год Федерация спортивного туризма Республики организовывает бюджетный отдых в Абхазии для жителей Донбасса. Две недели кемпинга на побережье Черного моря обходятся от девяти до одиннадцати тысяч рублей с одного взрослого человека. В эту стоимость входит питание, проживание в кемпинговых палатках и переезд Донецк-Абхазия-Донецк.

Три предыдущих года кемпинг для дончан и луганчан организовывали только в абхазском городе Пицунда. В этом году федерация открыла ещё один лагерь в Мюссере. Его плюс – это охраняемая заповедная зона, на территории которой красуются две дачи – одна в советское время принадлежала Сталину, а другая – в более поздний период – Горбачёву. Экскурсия на оба объекта обойдется в двести рублей.

Кемпинг в Абхазии - отличный вариант для активного и экономного отдыхаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Наша задача заключается в том, чтобы предоставить жителям Республик бюджетный отдых на побережье Черного моря, – рассказывает президент федерации спортивного туризма Республики Сергей Хмелевой. – У нас отдыхают люди разного возраста. Приезжает молодежь, семьи с детьми и пенсионеры. За две недели можно вдоволь налюбоваться природой Абхазии и хорошо оздоровиться.

Сами отдыхающие говорят, что плюс такого кемпинга – это коллектив. И хорошо – если повезет!

– Когда находишься в приятной компании, отдых становится в разы веселей, – говорит дончанка Елена. – Нам понравилось там в прошлом году, поэтому поехали и в этом.