2019-07-29T15:36:08+03:00
Общество

«Шёл 2052 год. Республика состоялась» - Денис Пушилин показал, как он будет выглядеть в старости

Глава Республики принял участие в популярном флешмобе
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Глава Республики принял участие в популярном флешмобе. Фото: instagram.com/denispushilin/Глава Республики принял участие в популярном флешмобе. Фото: instagram.com/denispushilin/
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Снова набирает популярность приложение, которое позволяет трансформировать свое лицо на фотографии и показать людям себя в пожилом возрасте. В этом флешмобе принимают участие все – от простых жителей всего мира до звезд и политиков.

Во флешмобе поучаствовал и Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он выложил свою обработанную фотографию в Инстаграм-аккаунт.

- Шёл 2052 год. Все трудности роста позади, Республика состоялась. И все-таки, правильный выбор мы сделали в 2014-м! – написал Денис Владимирович в подписи к фото.

Символично, что на фотографии Пушилин стоит на фоне здания бывшего Министерства угля, колоны которого обтянуты тканью цветом российского флага. Фото: instagram.com/denispushilin/

Символично, что на фотографии Пушилин стоит на фоне здания бывшего Министерства угля, колоны которого обтянуты тканью цветом российского флага. Фото: instagram.com/denispushilin/

Символично, что на фотографии Глава Республики стоит на фоне здания бывшего Министерства угля, колоны которого обтянуты тканью цветом российского флага. В руках Денис Пушилин также держит триколор. Значит – Россия признала Республику, а война в Донбассе – давно завершена.

Во флешмобе приняли участие и другие известные личности Республики. Среди них и генеральный директор донецкой филармонии Александр Парецкий.

Во флешмобе принял участие и Александр Парецкий. Фото: vk.com/paret

Во флешмобе принял участие и Александр Парецкий. Фото: vk.com/paret

- Конечно, эта картинка не отражает будущий внешний вид, так как не учитывает многие факторы, с которыми придётся в будущем столкнуться. Но всё равно интересно заглянуть через годы и увидеть себя в таком вот гриме, - написал экс-министр культуры в подписи к фото.

ИСТОЧНИК KP.RU

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