Несмотря на перемирие, подготовка к боевым действиям в Донбассе идет полным ходом. Силовики Киева разместили военную технику вблизи жилых домов в четырех подкотрольных Украине городов Донбасса. Такие данные разведки сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Технику стянули в Авдеевке, селах Озеряново, Водяное и Новобахмутовке. Отмечаются провокации и на КПВВВ. Штаб ООС обвинил УНМ ДНР в обстреле Марьинского блокпоста из крупнокалиберного пулемета.

А официальный представитель армии Республики Эдуард Басурин поведал свою версию событий: - Наши наблюдатели увидели, что на переднем крае, в районе полуночи 28 июля к посту пропуска на подконтрольной Украине территории подъехал микроавтобус. Вышли несколько вооруженных человек и пошли к админзданиям КПВВ. Вскоре из здания выскочили двое и побежали в сторону блокпоста НМ. Начали стрелять в сторону украинских боевиков. По ним открыли ответный огонь. По нашим данным - один убит, второй тяжело ранен.

В целом, ситуация остается нестабильной. Число обстрелов снизилось, но готовность сторон к эскалации конфликта остается высокой. Между двумя сторонами вдоль линии соприкосновения нет доверия. Все держат порох сухим и ждут, какие команды поступят из официального Киева. Именно ВСУ обычно начинают очередной раунд обострения. При Зеленском дома жителей поселка Октябрь уже горели, гибли люди в Зайцево и других местах. Конец лета - начало осени может быть неспокойным.