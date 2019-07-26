12 сентября в Донецке пройдет второй Международный турнир по смешанным единоборствам «Veles fighting championship»
11 августа в Донецке пройдет второй Международный турнир по смешанному боевому единоборству «Veles fighting championship».
- Турнир проводится с целью развития смешанного боевого единоборства и дальнейшей популяризации этого вида спорта в Донецкой Народной Республике, - сообщают организаторы. - Мы занимаемся пропагандой здорового образа жизни и привлечением жителей Донецкой Народной Республики к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
За победу будут биться бойцы из России, Белоруссии, Туркменистана, Кыргызстана и Республики. Фото: СК "Велес"
За победу будут биться бойцы из России, Белоруссии, Туркменистана, Кыргызстана и Республики. Всего будет проведено 12 боев. Турнир будет проходить в аквапарке «Аквасфера».
в Донецке пройдет второй Международный турнир по смешанным единоборствам «Veles fighting championship».
Начало турнира в 18:00. Адрес проведения: Донецк, улица Стадионная – 1
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