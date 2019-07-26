12 сентября в Донецке пройдет второй Международный турнир по смешанным единоборствам «Veles fighting championship»

11 августа в Донецке пройдет второй Международный турнир по смешанному боевому единоборству «Veles fighting championship».

- Турнир проводится с целью развития смешанного боевого единоборства и дальнейшей популяризации этого вида спорта в Донецкой Народной Республике, - сообщают организаторы. - Мы занимаемся пропагандой здорового образа жизни и привлечением жителей Донецкой Народной Республики к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

За победу будут биться бойцы из России, Белоруссии, Туркменистана, Кыргызстана и Республики. Фото: СК "Велес"

За победу будут биться бойцы из России, Белоруссии, Туркменистана, Кыргызстана и Республики. Всего будет проведено 12 боев. Турнир будет проходить в аквапарке «Аквасфера».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/722544" frameborder="0"></iframe> в Донецке пройдет второй Международный турнир по смешанным единоборствам «Veles fighting championship».

Начало турнира в 18:00. Адрес проведения: Донецк, улица Стадионная – 1