Искусство переселения: В Донецке для промышленно-экономического колледжа ищут другое здание

- Поступило определенное количество жалоб по ситуации в Донецком промышленно-экономическом колледже, расположенном по улице Кобозева, 62. Хотел бы у вас узнать, с чем связана необходимость переезда, и какие шаги предпринимаются в связи с этим со стороны Министерства образования и науки? – обратился Глава Республики Денис Пушилин к министру образования и науки Михаилу Кушакову во время встречи в Администрации Главы.

ПОЗИЦИЯ МИНОБРАЗНАУКИ

По словам министра, сейчас колледж расположен в историческом здании, которое ранее принадлежало театру. Поэтому в МОН обратились с просьбой, найти новое место для размещения колледжа.

- А это здание передать Министерству культуры, чтобы в нем воссоздать малый театр. То есть вернуться к историческим реалиям. Тем более, это здание не отвечает требованиям, которые предъявляются к современным учебным заведениям, - сказал Кушаков.

Он сообщил, что для колледжа были подобраны два места – в Донецке и Макеевке.

- Сейчас мы прорабатываем вопрос места переезда с руководством и преподавательским составом колледжа. Также планируем пообщаться с родителями обучающихся и предложить им выбрать вариант переезда. Оба места, которые подобраны министерством, имеют лучшие условия для обучения, – считает министр.

Вряд ли думают так же все преподаватели и родители учеников. Ведь здание колледжа находится в самом центре столицы. Рядом проходит много маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. Сюда удобно добираться иногородним. К тому же любой переезд – сравни пожару. Кто захочет срываться с насиженного десятилетиями места?

ОБРАЩЕНИЕ КОЛЛЕДЖА

- Мы подготавливаем модельеров и технологов-трикотажников, - говорится в открытом письме работников колледжа. - Таких специалистов нет нигде. В наших учебно-производственных мастерских находится уникальное оборудование. Если его перевозить, то можно сразу отправить станки на металлолом, для их транспортировки нужны специалисты, а их нет. Чтобы их запустить, опять же нужны специалисты, которых нет и специально оборудованные электрощитовые и фундамент. По всей видимости, наши специалисты не нужны Республике.

Глава Республики поручил министру образования и науки проработать данный вопрос с родителями учащихся колледжа и преподавательским составом, чтобы прийти к оптимальному решению, которое будет удовлетворять все стороны.

Денис Пушилин поручил Михаилу Кушакову Глава Республики проработать вопрос с родителями учащихся и преподавателями составом, чтобы прийти к оптимальному решению. Фото: denis-pushilin.ru

МНЕНИЕ МИНКУЛЬТУРЫ

Тем временем, в пресс-службе Министерства культуры рассказали, что собираются разместить в здании новые площадки для Донецкой муздрамы.

- Сегодня театр столкнулся с новой для себя проблемой – отсутствием возможности удовлетворить запросы всех зрителей на посещение спектаклей в связи с ростом интереса жителей Республики к театральному искусству, — пояснили в Минкультуры.

Также в ведомстве отметили, что передача муздраме здания колледжа позволит сохранить его в надлежащем техническом состоянии и восстановить историческое назначение.

В министерстве напомнили, что здание было построено в 1904 году для создания в нем театра, который в дальнейшем стал культурным центром Юзовки. Фактически именно здесь и начиналась история театральной жизни дореволюционной Юзовки. В послереволюционный период здесь также работала театральная труппа.

А еще в здании размешались различные госучреждения, в том числе краеведческий музей. В послевоенное время там находились строительный техникум, в затем – техникум легкой промышленности.