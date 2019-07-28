2019-07-28T16:27:01+03:00
Политика

Донецк отметил день военно-морского флота

По сложившейся традиции, на центральной площади города прошло построение ветеранов военно-морского флота [фото]
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Донецк отметил день военно-морского флотаДонецк отметил день военно-морского флотаФото: Ольга ЖУКОВА
Изменить размер текста:

День военно-морского флота вместе с Россией отметили и в Донецкой Народной Республике. Понятно, что у нас не так, как в Питере, без прохода боевых кораблей, без торжественных построений на палубе, но, тем не менее, есть чем гордиться.

Донецк отметил день военно-морского флота Фото: Ольга ЖУКОВА

Донецк отметил день военно-морского флотаФото: Ольга ЖУКОВА

Донецк отметил день военно-морского флота Фото: Ольга ЖУКОВА

Донецк отметил день военно-морского флотаФото: Ольга ЖУКОВА

Во-первых, именно моряки, экипаж ветеранов ВМФ СССР с 2010 года взяли по охрану Донецк и не пускали сюда бандеровские движения и прочие факельные шествия. Во-вторых, подавляющему большинству наших моряков пришлось получить боевой опыт, защищая Донецк. В-третьих, на юге Республики у нас есть выход к морю.

Донецк отметил день военно-морского флота Фото: Ольга ЖУКОВА

Донецк отметил день военно-морского флотаФото: Ольга ЖУКОВА

Это если кому-то из мирных сказать, что был «на югах» подумают, что вернулся с курорта и попросят показать фотки. Совсем другой смысл эта фраза приобрела в Республике. Любой житель поймет, что «вернулся с югов» - это значит побывал в филиале ада и вернулся. Юг ДНР по-прежнему одна из самых горячих точек Республики. Тихо там не бывает. И раз нас до сих пор не захватили с юга, значит, наши морпехи и моряки с честью несут свою службу. Спасибо вам, моряки! И с праздником!

Донецк отметил день военно-морского флота Фото: Ольга ЖУКОВА

Донецк отметил день военно-морского флотаФото: Ольга ЖУКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Путь Визенталь»: Зеленский теперь малым сроком за войну в Донбассе не отделается – на нем кровь Елены Блановской и ее соседей из Первомайска
Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом [видео]
«Для Зеленского такие люди — бомба замедленного действия»: Националист, напавший на Порошенко, мстил за «пятилетние унижения»
Эксперты уверены: сейчас подобные «Одиссею» из «Азова» оттопчутся на Порошенко, называя его предателем за то, что не дал им паспорт «за пролитую за Украину кровь». А завтра с той же легкостью обрушатся и на Зеленского [видео]
Новости 24
Командующий ДШВ Забродский срочно выводит 25-ю бригаду десантников из Донбасса
В Амвросиевке прошли соревнования по пляжному волейболу
В Донецке прошел чемпионат по конному спорту
Делали дубликаты карт: в торговом центре Мариуполя украли деньги у десятков покупателей
В Донбассе бунт в 36-й бригаде ВСУ против командования возглавил матрос, отмеченный премией министра обороны
Сегодня в Снежном сгорел Первый республиканский супермаркет
Стало известно имя украинского командира, причастного к обстрелу Спартака под Донецком
Авария: дома и больницы Луганска остались без воды
Актеры донецкой театральной студии победили на международном фестивале в Анапе
Минирование площади Ленина в Донецке оказалось ложным
ВСУ разместили запрещенную военную технику в четырех населенных пунктах Донбасса