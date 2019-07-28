Донецк отметил день военно-морского флота

День военно-морского флота вместе с Россией отметили и в Донецкой Народной Республике. Понятно, что у нас не так, как в Питере, без прохода боевых кораблей, без торжественных построений на палубе, но, тем не менее, есть чем гордиться.

Донецк отметил день военно-морского флотаФото: Ольга ЖУКОВА

Донецк отметил день военно-морского флотаФото: Ольга ЖУКОВА

Во-первых, именно моряки, экипаж ветеранов ВМФ СССР с 2010 года взяли по охрану Донецк и не пускали сюда бандеровские движения и прочие факельные шествия. Во-вторых, подавляющему большинству наших моряков пришлось получить боевой опыт, защищая Донецк. В-третьих, на юге Республики у нас есть выход к морю.

Донецк отметил день военно-морского флотаФото: Ольга ЖУКОВА

Это если кому-то из мирных сказать, что был «на югах» подумают, что вернулся с курорта и попросят показать фотки. Совсем другой смысл эта фраза приобрела в Республике. Любой житель поймет, что «вернулся с югов» - это значит побывал в филиале ада и вернулся. Юг ДНР по-прежнему одна из самых горячих точек Республики. Тихо там не бывает. И раз нас до сих пор не захватили с юга, значит, наши морпехи и моряки с честью несут свою службу. Спасибо вам, моряки! И с праздником!