2019-07-28T12:38:12+03:00
Политика

Донецкий политолог: Как Зеленский может изгнать националистический полк из Донбасса

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко разъясняет конфликт в зоне ООС, из-за которого подорвались на мине трое солдат ВСУ
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Владимир Зеленский хочет добиться полного подчинения от всех войск в зоне ООС. Фото: АПУВладимир Зеленский хочет добиться полного подчинения от всех войск в зоне ООС. Фото: АПУ
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- Командование операцией объединенных сил (ООС) устало терпеть бесчинства националистов на передовой, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Последней каплей стала установка под Горловкой мин боевиками из 18-го полка оперативного назначения Нацгвардии – как раз на пути следования 30-й бригады ВСУ. В результате инцидента трое силовиков подорвались. Известно, что 18-й полк был сформирован в декабре 2014-го из карателей добробатов «Донбасс» и «Азов» (запрещенные в России организации. – Авт.)

Об этом конфликте сообщил в пятницу заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он рассказал, что после инцидента в срочном порядке в Краматорске было созвано совещание с участием представителей Службы безопасности Украины (СБУ), Нацгвардии и ВСУ. Там прозвучали конкретные претензии к националистам: полный отказ согласовывать свои действия с руководством 30-й бригады и штабом ООС в вопросах применения оружия, попытки занять более выгодные и безопасные позиции на передовой, позволяющие контролировать потоки контрабанды.

Под Горловкой трое бойцов из 30-й бригады ВСУ подорвались на минах, специально установленных украинскими националистами. Фото: Пресс-служба штаба ООС

Под Горловкой трое бойцов из 30-й бригады ВСУ подорвались на минах, специально установленных украинскими националистами. Фото: Пресс-служба штаба ООС

- По итогам совещания принято решение о выводе подразделения с переднего края и возвращения в пункт постоянной дислокации в Мариуполь. Однако, без разрешения министра МВД Авакова и командующего НГУ Балана, командование ООС это сделать не может, - сообщил Эдуард Басурин.

Он отметил, что в штабе ООС сомневаются в положительном решении данного вопроса, так как деятельность «азовцев» приносит немалые доходы руководству полка и их кураторам - Авакову и Балану.

Политолог Дмитрий Кузьменко уверен, что Авакову в этот раз не удастся легко загасить конфликт, как это было раньше.

- В инцидент могут вмешаться Генштаб и руководство офиса президента Зеленского, - комментирует Кузьменко. – Для гаранта сейчас очень важно осадить ярых националистов, чтобы они не мешали его действиям на политической сцене. А мир в Донбассе является одним из ключевых вопросов. Зеленский хочет добиться полного подчинения от всех войск в зоне ООС. Возвращение проштрафившегося подразделения из-под Горловки в Мариуполь не означает изгнания из Донбасса всего полка. Ведь Зеленский понимает, что ему, как и Порошенко, выгоднее держать этих отморозков в Донбассе, чем на мирной территории где-нибудь под Киевом. Но это пока – ведь возможен вариант переформирования полка. И тогда уже действительно националистов выдавят из Донбасса. И поедут они вглубь Украины не боевой колонной с флагом полка, а поодиночке и без оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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