«Привет от Януковича»: Кто из пенсионеров ДНР потерял 400 рублей доплаты за сверхнормативный стаж

Пенсионный фонд ДНР завершил выплату повышенных в июле пенсий. По информации ведомства, 667 тысяч 300 пенсионеров Республики получили 4 миллиарда 47 миллионов 600 тысяч рублей. Таким образом, средняя пенсия сейчас в ДНР составляет около 6 тысяч 70 рублей. Впрочем, это как средняя температура по больнице.

Председатель Пенсионного фонда ДНР Галина Сагайдакова сообщила, что после проведенного в июле перерасчета получателей минимальной пенсии осталось 12% от общего количества пенсионеров или 80 тысяч человек.

- Повышение коснулось в первую очередь получателей пенсий, у которых размер пенсионных выплат не достигал 4 тысяч рублей, - сказала глава Пенсионного фонда. - В результате порядка 379 тысяч пенсионеров получили доплату к минимальному размеру пенсионной выплаты в размере до 805 рублей.

Сейчас в ДНР минимальная пенсия составляет 4 тысячи рублей. У многих пожилых жителей пенсия стала больше минимальной за счет учета сверхнормативного стажа работы – за каждый год доплачивают по 40 рублей. Повезло тем, кто ушел на пенсию до 2011 года. А вот у тех, кто позже (такой вот «привет» от пенсионной реформы Виктора Януковича), доплата к минималке совсем небольшая.

- Получила 4120 рублей, - рассказала «КП» дончанка Татьяна Владимировна. – Из них 120 рублей за три сверхнормативных года. Стаж у меня 33 года. Ушла я на пенсию в 2012 году. До реформы Януковича минимальный стаж у женщин был 20 лет, потом стал 30. Если бы прежняя норма сохранилась, то я бы получила сейчас на 400 рублей больше.