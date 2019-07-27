В Донбассе замечен ядовитый паук каракурт

Сообщение о ядовитом пауке недавно появилось в одной из донецких групп.

- Будьте осторожны! Ядовитый паук "Черная вдова" или Каракурт в последнее время очень часто встречается жителям ДНР, - говорилось в сообщении. К предупреждению были прикреплены несколько фотографий.

Чтобы выяснить насколько велика опасность, «Комсомолка» показала фотографии специалисту по членистоногим, кандидату биологических наук, доценту кафедры зоологи и экологии Донецкого национального университета Елене Прокопенко.

- Елена, насколько вероятно нашествие в наши края каракурта?

- Каракурт у нас дает значимые вспышки численности только на Азовском побережье. Остальное - единичные находки. В этом полевом сезоне я каракурта не видела, обидно очень. За каракурта часто принимают пауков рода Steatoda, они в жилищах попадаются нередко.

- На фотографиях – он?

- Ну, похоже, это он, родимый, точнее, она. Большая часть находок в Донбассе - это Азовское побережье. Единично - Торез, Еленовка, Кременевка и вот в прошлом году - Макеевка. И в этом. Тенденция, однако. Но паниковать рано.

Фото: vk.com/donetsk

- Какие превентивные меры можно принять?

- На огороде работать в перчатках, в закрытой обуви, не вьетнамки. Смотреть, куда руками лезешь, садишься. Он не агрессивный, гоняться не будет.

Фото: vk.com/donetsk

- А если укусит?

- Если укусит - в первые две минуты прижечь укус головкой спички горячей. Об этом еще Мариковский писал - я сама не пробовала. А сыворотки у нас нет, похоже. А вообще-то нехорошо это. Сидел бы он на солончаках и ракушечных степях, как прилично ему.

Справка КП: На животных и человека каракурт не нападает, если его не потревожат. Укус действует немедленно: появляется жгучая боль, через 10—15 минут распространяющаяся по всему телу. Обычно укушенные жалуются на невыносимые боли в области живота, поясницы, грудной клетки. Характерно резкое напряжение мышц брюшного пресса. Среди симптомов общего отравления: отдышка, сердцебиение, учащение пульса, головокружение, головная боль, тремор, рвота, бледность или гиперемия лица, потливость, чувство тяжести в грудной или подложечной областях, экзофтальм. Психомоторное возбуждение на поздних стадиях отравления сменяется глубокой депрессией, затемнением сознания, бредом. Известны смертельные случаи у людей и сельскохозяйственных животных.

Для лечения применяют противокаракуртовую сыворотку, хорошие результаты даёт также внутривенное введение новокаина, хлорида кальция и гидросульфата магния. Мариковский предложил прижигание укушенного места воспламеняющейся головкой спички, но обязательно не позднее двух минут после укуса. От нагревания не успевший всосаться яд разрушается, так как паук прокусывает кожу на глубину всего полмиллиметра. В любом случае необходимо обеспечить оказание медицинской помощи.