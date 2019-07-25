Муж подорвавшейся на мине жительницы Зайцево чудом остался жив

Сегодня в буферной зоне населенного пункта Зайцево на мине подорвалась женщина. Глава поселковой администрации Ирина Дикун рассказала «Комсомолке» о том, что муж погибшей чудом остался жив.

- Он шел впереди – его не задело. А вот его жена получила серьезные ранения, несовместимые с жизнью, – говорит Ирина Вячеславовна. – Трагедия случилась на улице Брусиловой. Это самая крайняя улица, которую мы контролируем. Ее давно покинули все жители. Эта семья тоже съехала. Они приезжали только, чтобы следить за огородом. Вчера работали весь день, а сегодня они вместе с мужем пошли поднимать заваленный забор и наткнулись на мину.

- Военные говорят, что эта мина была установлена украинскими диверсантами накануне.

- Скорее всего. Потому что местные жители очень хорошо знают - где можно ходить, а где нельзя. Они бы не пошли по тропе, по которой не ходили до этого. А новые мины украинские диверсанты могли установить ночью. Вот такие методы войны у них. И стрелять ведь продолжают. Когда мы эту женщину забрали, было три прилета с украинской стороны. Из стрелкового оружия они вообще каждый день стреляют.