2019-07-25T14:18:57+03:00
Политика

Ольга Кобцева об обмене пленными: У господина Зеленского нет политической воли – из-за этого процесс приостановился

Представитель Луганской Народной Республики в беседе с «Комсомолкой» заявила, что Украина пытается пролоббировать поэтапный обмен пленными
Никита МАКАРЕНКОВ
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Украина должна процессуально очистить тех людей, которых подтвердила на обмен. Фото: Луганский информационный центрУкраина должна процессуально очистить тех людей, которых подтвердила на обмен. Фото: Луганский информационный центр
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Вчера Луганская Народная Республика в одностороннем порядке передала Украине заключенных, которых осудили еще до боевых действий в Донбассе. С декабря прошлого года это уже шестая передача заключенных Киеву.

В ближайшее время ожидается обмен пленными, вот только украинская сторона пытается застопорить процесс.

- Киев предоставил нам информацию по разыскиваемым людям. Это был позитивный момент, но на нем все остановилось, рассказывает «Комсомолке» представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева. – Чтобы произошел обмен необходимо, чтобы на Украине приняли политическое решение. Они к этому не готовы. Поменялся президент, поменялись фамилии, а суть осталась та же. Они пытаются пролоббировать поэтапный обмен. Естественно этого не будет.

Ольга Анатольевна говорит, что Республика добивается обмена по формуле «всех на всех». Для этого Украина должна процессуально очистить тех людей, которых они подтвердили.

- Часть людей нужно амнистировать, помиловать, в отношении другой части - закончить судебное разбирательство. Для этого необходима политическая воля. Господин Зеленский к этому не готов. Из-за этого все и остановилось, - считает Кобцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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