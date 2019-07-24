2019-07-24T22:53:54+03:00
Политика

Как в Донбассе проходила передача заключенных Украине

Представитель Луганской Народной Республики рассказала «Комсомолке» об односторонней передаче заключенных украинской стороне [эксклюзив]
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Ольга Кобцева (справа) рассказала «Комсомолке» о том, что передача заключенных украинской стороне продолжится и в дальнейшем. Фото: Луганский информационный центрОльга Кобцева (справа) рассказала «Комсомолке» о том, что передача заключенных украинской стороне продолжится и в дальнейшем. Фото: Луганский информационный центр
Изменить размер текста:

Луганская Народная Республика в одностороннем порядке передала Украине 64 заключенных. Их осудили еще до боевых действий в Донбассе. Передали только тех, кто изъявил желание продолжить отбывать наказание на территории незалежной.

Это очередной жест доброй воли со стороны Донбасса. С декабря прошлого года это уже шестая передача заключенных украинской стороне.

Процесс передачи осужденных состоялся в районе моста на линии соприкосновения около Счастья. Символично, что украинская сторона прибыла на место в бронежилетах, а вот представители Луганской Народной Республики их не надели. Перемирие все-таки.

На передаче заключенных с обеих сторон присутствовали вооруженные люди. Этого требовало законодательство. Происходила передача людей, которые нарушили закон - это не пленные которых освободили, а заключенные преступники. По требованиям законодательства для сопровождения этой категории лиц необходима вооруженная охрана.

Представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева рассказала «Комсомолке» о том, что передача заключенных украинской стороне продолжится и в дальнейшем.

- С учетом экономической блокады и политической изоляции у людей, которые проживают на территории Украины, нет возможности посещать своих родственников и близких на нашей территории, – говорит Ольга Анатольевна. – Поэтому Глава Республики Леонид Пасечник принял решение передать на сторону Киева людей, которые зарегистрированы на подконтрольной Украине территории. Я однозначно считаю, что это правильный жест доброй воли с нашей стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Политолог Денис Денисов: Украинский омбудсмен сражается больше за свою должность, чем за моряков
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии пояснил «КП» причину громких заявлений украинского уполномоченного по правам человека о «решении по освобождении моряков»
Алексей Чеснаков: Теперь активным меньшинством, влияющим на политику Украины, будут не бандеровцы, а пророссийская оппозиция
О главных итогах выборов в Верховную Раду, прошедших на Украине, «Комсомольской правде» рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
Новости 24
Завтра в ДНР прибудет внеочередной гуманитарный конвой
В Алчевске в ДТП пострадала четырехлетняя девочка
Декоммунизация по-полной: ВСУ откажутся от советского вооружения
Спасатели ЛНР назвали один из самых небезопасных водоемов Республики
В Луганске мужчина получил 80 процентов ожогов тела при пожаре в собственной квартире
Надежда Савченко: Захарченко был достоин жизни и для Украины было бы лучше, останься он в живых
В Донецке жители ДНР почтили память детей, погибших на пожаре в Хабаровском крае
Никто не думает останавливать войну: ВСУ начали масштабные военные учения
ВСУ заминировали местность у пяти населенных пунктов ЛНР
Кофман: Однопартийность на Украине не отразится на ситуации в Донбассе
В краеведческий музей Донецка передан архив сына товарища Артема: среди прочего фото его отца за несколько часов до гибели