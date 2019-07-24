Как в Донбассе проходила передача заключенных Украине

Луганская Народная Республика в одностороннем порядке передала Украине 64 заключенных. Их осудили еще до боевых действий в Донбассе. Передали только тех, кто изъявил желание продолжить отбывать наказание на территории незалежной.

Это очередной жест доброй воли со стороны Донбасса. С декабря прошлого года это уже шестая передача заключенных украинской стороне.

Процесс передачи осужденных состоялся в районе моста на линии соприкосновения около Счастья. Символично, что украинская сторона прибыла на место в бронежилетах, а вот представители Луганской Народной Республики их не надели. Перемирие все-таки.

На передаче заключенных с обеих сторон присутствовали вооруженные люди. Этого требовало законодательство. Происходила передача людей, которые нарушили закон - это не пленные которых освободили, а заключенные преступники. По требованиям законодательства для сопровождения этой категории лиц необходима вооруженная охрана.

Представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева рассказала «Комсомолке» о том, что передача заключенных украинской стороне продолжится и в дальнейшем.

- С учетом экономической блокады и политической изоляции у людей, которые проживают на территории Украины, нет возможности посещать своих родственников и близких на нашей территории, – говорит Ольга Анатольевна. – Поэтому Глава Республики Леонид Пасечник принял решение передать на сторону Киева людей, которые зарегистрированы на подконтрольной Украине территории. Я однозначно считаю, что это правильный жест доброй воли с нашей стороны.