Зрада для укропатриотов: Почему американские «Джавелины» вместо Донбасса уезжают в Польшу

На передовой в Донбассе долго ждали американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Джавелин». Генералы и чины поменьше рассчитывали, что смогут испугать им защитников республик. И «серые зоны» на линии соприкосновения после появления «убийцы российских танков» удастся захватить без единого выстрела.

Но прошло больше года (с апреля 2018-го), как «Джавелины» привезли в незалежную. В Донбасс они так и не попали. А на днях стало известно, что ПТРК и вовсе вывозят из страны. Об этом сообщили источники из волонтерских движений. Якобы, Минобороны Украины не подготовило заморским «гостям» должного приема – места на складах не оборудованы согласно предъявленным американцами требованиям. Но это лишь благопристойный повод. Что же случилось на самом деле? Об этом рассказывает ПИКinform.

- Американские кураторы имели возможность заставить своих ленивых подопечных создать места хранения, соответствующие техническим условиям, – сообщает ПИКinform. - Могли, но не захотели. Более того, Минобороны США даже не заложило статью финансирования обслуживания ПТРК Javelin на Украине в свой оборонный бюджет, что говорит о многом. Немного предвыборного шоу для «друга Петра», не более.

Поэтому, ящики от Джа, набитые непонятно каким металлоломом, немного постояли в украинских складах и отправляются на американские базы Сил быстрого реагирования, которые расположены в Польше. «Патриотам» и «киборгам» обидно до слёз: ещё вчера они чувствовали себя такими «защищёнными от российской агрессии», а сегодня у них зрада-зрадная от самых лучших друзей Украины.

Кстати, а зачем Украине эти американские «копья», когда у них имеются «почтиджавелины» местного производства? «Стугна» и «Корсар», которые периодически привозят в Донбасс с целью показательно поразить какой-нибудь поросший мхом древний бронированный артефакт.

Поставки комплексов в ВСУ якобы есть, только на складах они почему-то отсутствуют. И правильно – нечего всякому камуфляжному сброду доверять такое хорошее оружие, которое пользуется спросом у изрядно уставших от американских Джа «бармалеев».

Европейский рынок в структуре экспорта украинского оружия – лишь несколько процентов. Основные клиенты – страны Африки и Азии. Правда, акцент значительно смещён на предоставление услуг по модернизации оружия «родом из СССР». Это, как правило, ремонт и модернизация бронетехники.

Кстати, экспортировать завершённые образцы новой военной техники можно только после того, как будет полностью удовлетворены потребности в ней ВСУ. Речь может идти исключительно об избыточных образцах. Вот и получается – для модернизации советских танков нужны российские комплектующие, которых хоть и запасли немного, но они уже на исходе. А «Стугны» с «Корсарами» продавать нельзя!

Но, как говорится, когда какое-то «нельзя» останавливало украинских оружейных барыг. Сейчас за рубежом большой спрос на украинские противотанковые ракетные комплексы. Покупают их Иордания, Египет и Саудовская Аравия, есть запрос от Индии.

Поэтому – на склады ВСУ идут документы о поставках и несколько единиц ПТРК. А в теплые страны направлен основной поток поставок реальной техники, пусть и не всегда оформленной по закону. Есть контракты для вооружённых сил стран, но есть и разнообразные «внесистемные», которые готовы отстегнуть «кзш» за полезное для них оружие. Выбор очевиден!