2019-07-24T14:36:38+03:00
Политика

ЛНР в одностороннем порядке передала Киеву 64 заключенных, осужденных до событий в Донбассе

Эти люди изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Переданы только те заключенные, которые изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины. Фото: dnr-live.ruПереданы только те заключенные, которые изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины. Фото: dnr-live.ru
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ЛНР сегодня в одностороннем порядке передала украинской стороне 64 заключенных, осужденных до начала событий 2014 года в Донбассе и содержавшихся на территории Республики.

- Сегодня мы передали украинской стороне 64 заключенных, осужденных до 2014 года. Напоминаем, что это жест доброй воли со стороны Луганской Народной Республики. Переданы украинской стороне только осуждённые, которые изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины, - сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.

Кобцева уточнила, что все переданные украинской стороне – мужчины.

Более того, ЛНР продолжит передачу Украине заключенных, осужденных до начала событий 2014 года в Донбассе и содержавшихся на территории Республики.

- ЛНР продолжит передачу Украине осуждённых до 2014 года лиц, которые изъявили такое желание. Таких лиц осталось немного, - добавила Кобцева.

Процесс передачи осужденных состоялся в районе моста на линии соприкосновения вблизи Счастья.

Кстати, сопровождали процесс передачи представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Наблюдатели СММ ОБСЕ наблюдали за процессом у начала моста со стороны ЛНР во главе с Марком Этерингтоном. В центр событий не подходили, - отметила Кобцева.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял о том, что Республика готова продолжать передачу украинской стороне заключенных, осужденных до начала событий 2014 года и отбывающих наказание на территории ЛНР, при условии подтверждения Киевом готовности осуществлять этот процесс. По его словам, "порядка 400 (заключенных) ожидают своей очереди".

Напомним, на встрече Трехсторонней контактной группы представители республик Донбасса призвали Украину провести обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» в срочном порядке.

- При этом мы настояли на порядке обмена, при котором сторонам предоставляется время для «процессуальной очистки» удерживаемых лиц, - говорит представитель Республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева. - ЛНР и ДНР готовы осуществить такую «очистку» в течение, примерно, месяца, украинская сторона запросила около шести недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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