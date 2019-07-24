2019-07-24T13:43:44+03:00
Общество

В Донецке в счастливом троллейбусе «Комсомолки» получили свежий номер газеты

Водителю досталась подписка на толстушку
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Акция «КП»Акция «КП»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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С самого утра сотрудники «Комсомолки», взяв свежие номера газеты, вышли на центральную улицу Донецка подарить их пассажирам троллейбуса «Комсомольская правда». Его пустили по второму маршруту буквально на днях.

Акция «КП» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Акция «КП»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Стало приятнее выходить в рейс, - говорит водитель счастливого троллейбуса Алексей Сливный. – Многие пассажиры – читатели «Комсомолки», едут они с приподнятым настроением, даже ругаться перестали.

- Спасибо за газету, - говорит Максим Григорьевич, листая свежий номер. - Много фотографий и почитать есть что.

Акция «КП» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Акция «КП»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Ценю в «Комсомолке» интересные истории, - подключилась Елена Марковна. – Чтобы ничего не пропустить, газету выписываю.

Напомним, что в этом году «Комсомольской правде» исполнилось 94 года. Как и раньше, журналисты издания помогают простым людям решать их проблемы и рассказывают о самом важном первыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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