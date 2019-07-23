На улицу Артема вышел троллейбус с логотипом любимой газеты «Комсомольская правда». Мы поинтересовались у первых пассажиров, как им новый дизайн и читают ли они нас.

По главной улице Донецка пустили троллейбус «Комсомольская правда»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Приято, что на неприметном троллейбусе появился логотип такой уважаемой газеты, как ваша, - сказала наша постоянная читательница Марина. – Побольше бы такого транспорта!

- Раньше я много лет была вашей подписчицей, - говорит пассажир Елена. – Потом покупала разные газеты и однажды поняла, что скучаю по «комсомольской» подаче информации. Муж сказал, что подарит подписку на любимую газету. Теперь напомню ему об его обещании.

- Заходишь в такой троллейбус и на душе веселее, - говорит пенсионерка Ирина Сергеевна. – С «Комсомольской правдой» знакома давно. В газете много житейских историй.

По главной улице Донецка пустили троллейбус «Комсомольская правда»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Приятно, что читатели знают героическую историю «Комсомолки», и что изданию уже 94 года. Один из пассажиров рассказал трогательную историю, как вырос, читая в газете раздел «Алые паруса», репортажи из экспедиций. Знают наши пассажиры и сайт «Комсомолки» www.donetsk.kp.ru.

- Много местных новостей, просмотрел, и в курсе, что происходит, - говорит Сергей.

Кстати, скоро на сайте появится интересная акция с участием дончан и счастливого «Комсомольского» троллейбуса. Так что будьте с нами!