«Против воли не пошел!» Луганчанин отказался шпионить в пользу Украины

Завербованный украинскими спецслужбами житель подконтрольной Украине Станицы Луганской Владимир Бешети сдался Министерству государственной безопасности Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина рассказал, что украинские спецслужбы завербовали его для ведения шпионской деятельности на территории Республики, угрожая посадить его за решетку за отказ в сотрудничестве.

- Ему поставили задание – совершить разбойное нападение на одного из государственных служащих Республики, забрать его удостоверение и электронные носители с целью последующей передачи в распоряжение украинских спецслужб. Также Бешети обязали собрать информацию в отношении сотрудника Министерства государственной безопасности и сведения военного характера, составляющие государственную тайну, - рассказали в пресс-службе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/721805" frameborder="0"></iframe> Житель Станицы Луганской отказался шпионить в пользу Украины.

По закону, добровольное и своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству освобождает Бешети от уголовной ответственности.

В Министерстве напомнили, что сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством Республики и грозит уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.