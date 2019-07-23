2019-07-23T12:50:48+03:00
Политика

«Против воли не пошел!» Луганчанин отказался шпионить в пользу Украины

Владимир Бешети избежал наказания в виде 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества [видео]
Никита МАКАРЕНКОВ
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Украинские спецслужбы продолжают вербовать жителей Донбасса путем угроз и насилия. Фото: sm-news.ruУкраинские спецслужбы продолжают вербовать жителей Донбасса путем угроз и насилия. Фото: sm-news.ru
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Завербованный украинскими спецслужбами житель подконтрольной Украине Станицы Луганской Владимир Бешети сдался Министерству государственной безопасности Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина рассказал, что украинские спецслужбы завербовали его для ведения шпионской деятельности на территории Республики, угрожая посадить его за решетку за отказ в сотрудничестве.

- Ему поставили задание – совершить разбойное нападение на одного из государственных служащих Республики, забрать его удостоверение и электронные носители с целью последующей передачи в распоряжение украинских спецслужб. Также Бешети обязали собрать информацию в отношении сотрудника Министерства государственной безопасности и сведения военного характера, составляющие государственную тайну, - рассказали в пресс-службе.

Житель Станицы Луганской отказался шпионить в пользу Украины.

По закону, добровольное и своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству освобождает Бешети от уголовной ответственности.

В Министерстве напомнили, что сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством Республики и грозит уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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