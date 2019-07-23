Выборы в Верховную раду: В Донбассе Надежда Савченко и Борис Колесников проиграли «сепаратистам»

Полным фиаско закончился поход в Верховную раду для Героя Украины, народного депутата Надежды Савченко. Баллотировалась она в Донецкой области в округе №51 с центром в прифронтовом Зайцево. Как известно, одна половина поселка находится на украинской стороне, а другая – на территории ДНР.

ЗА НАДЮ ПРОГОЛОСОВАЛИ ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК

Во время предвыборной кампании Надя даже попыталась проехать на ДНРовскую территорию, чтобы поагитировать. Ведь номинально жители республиканского Зайцево при желании могли бы съездить на «ту сторону» и проголосовать. Но СБУ отказало Герою Украины в пропуске. Впрочем, не ждали Савченко и в Республике.

- Она хочет, чтобы люди за нее проголосовали?! Дай бог, чтобы не убили… – прокомментировала «Комсомолке» глава администрации Зайцево Ирина Дикун.

В украинском Зайцево за Надю проголосовало всего восемь человек. Более сокрушительное поражение потерпела в этом округе другая известная депутат Рады Наталья Веселова – она получила четыре голоса. А всего в малочисленном округе в 2 тысячи 500 избирателей (большая часть живет в ДНРовском Зайцево) баллотировались 26 кандидатов.

Наибольшие шансы имел глава местной администрации Владимир Веселкин. Он в начале войны руководил украинскими танкистами, которые штурмовали поселок. Тогда от обстрела погибло несколько жителей. Проукраинский Веселкин на выборах получил менее 19% голосов. А лидером стал самовыдвиженец Александр Ковалев с 33%.

В Зайцево пенсионер-афганец Александр Ковалев неожиданно для всех одержал громкую победу. Фото: ЦИК Украины

По информации Центризбиркома, Ковалев родился в 1967 году в городе Макеевке Донецкой области, образование высшее, пенсионер, беспартийный, проживает в Киеве. Также известно, что он возглавляет общественную организацию воинов-афганцев «Никто кроме нас». Ковалеву предъявлялись обвинения в помощи «Беркуту» во время событий на Майдане. В Генпрокуратуре Украины заявляли, что пенсионер-афганец помог беркутовцам покинуть Киев, а также спрятать оружие.

Проигравший Веселкин обвинил победителя в подкупе избирателей. Мол, ему местные жители сообщали, что Ковалев привез детворе в Зайцево кроссовки и якобы обещал после выборов велосипеды каждому. Впрочем, скорее всего уставшим от войны сельчанам импонировал лозунг, с которым к ним обращался «сепаратист» Ковалев: «Приходите на избирательный участок и голосуйте за свое право остаться живыми».

ПРОВАЛ ДВОЙНОЙ ИГРЫ РИНАТА АХМЕТОВА

«Прокатили» жители Донецкой области и сестру Надежды Савченко – Веру Савченко. Она вела кампанию в прифронтовой Авдеевке (округ № 45) и получила менее 4% голосов. Там с большим отрывом победил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов – он набрал почти 65% голосов. Магомедов шел от партии «Оппозиционный блок», который контролирует владелец АКХЗ олигарх Ринат Ахметов.

В округе № 47 (Мариуполь) победил другой представитель «Оппозиционного блока» Вадим Новинский - владелец «Смарт-групп» и партнер Рината Ахметова по металлургическому холдингу «Метинвест».

А вот другому известному соратнику Ахметова - Борису Колесникову не повезло. В округе № 49 (Дружковка, Константиновка) он уступил мэру Дружковки Валерию Гнатенко, которого обвиняли в поддержке Русской весны в 2014 году.

В Мангуше под Мариуполем мужчина зашел на избирательный участок с обезьяной на плече. Члены избиркома отметили, что вдвоем голосовать нельзя. Фото: MRPL.CITY

Лидером же в голосовании по партийным спискам в Донбассе стала «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко. За нее проголосовали в Донецкой области почти 42% избирателей, в Луганской – более 48%.

- Жители подконтрольного Киеву Донбасса наглядно продемонстрировали, на чьей стороне их симпатии, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Лидеры «Оппозиционной платформы – За жизнь» не побоялись заявить о необходимости прямого диалога Киева с республиками и нормализации отношений с Россией. А также об особом статусе Донбасса. И это в условиях украинской действительности, где за высказывание о федерализме страны могут упечь в тюрьму. И если бы Ринат Ахметов не вел своей привычной двойной игры в лагере оппозиции, то результаты противостоящих войне и национализму сил были бы на парламентских выборах значительно выше. А во время президентской кампании Юрий Бойко наверняка вышел бы во второй тур, опередив Петра Порошенко.

Наверное, закономерно, что «Оппозиционный блок» Ахметова оказался в Донбассе на третьем месте со скромными 11% в Донецкой области и 5% - в Луганской. И в целом по Украине эта партия проиграла и не прошла в Верховную раду, набрав 3%. У «Оппозиционной платформы – За жизнь» 13%. Это второй результат. На первом «Слуга народа» Владимира Зеленского – 43%. Но в Донбассе президентская партия заняла второе место в рейтинге: в Донецкой области – 27% голосов, в Луганской – 29%.

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Елена Бондаренко уступила тамаде

Не прошла в Верховную раду еще один яркий представитель «Оппозиционного блока» и бывший пресс-секретарь Бориса Колесникова Елена Бондаренко. Она баллотировалась по округу №131 в Николаевской области и набрала около 8%. Победа же досталась кандидату от партии «Слуга народа» Артему Черноморову, за которого отдали свои голоса почти 42% избирателей. 30-летний Артем до выборов был известен, как свадебный ведущий и тамада.