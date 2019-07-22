"Дядя плохой "бух" у меня вава в глазках" – трехлетняя Оля и другие раненные 20 июля в Первомайске рассказали о своем самочувствии

Напомним, вечером 20 июля, за несколько часов до вступления в силу "летнего перемирия" в Донбассе, украинские военные обстреляли Первомайск из 120-х минометов. В результате обстрела погибла женщина, ранения получили семь человек, в том числе два ребенка. Город был обесточен.

В настоящее время получившие ранения две женщины и мужчина находятся в Стахановской центральной городской больнице, Татьяна Дачкевич и ее дочь Ольга 2015 года рождения - в Луганской республиканской детской клинической больнице, пишет ЛИЦ.

Сегодня раненных навестила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

- На сегодняшний момент состояние всех пострадавших средней тяжести, все пребывают в условиях стационара, все получили первичную хирургическую обработку ран, наложены повязки. Но психологическое состояние пострадавших оставляет желать лучшего, потому что ни один человек не способен пережить это спокойно: это агрессия, это террористическое преступление против наших людей, поэтому забыть это невозможно до конца наших дней, - рассказала министр.

- Что касается ребенка – ему три с половиной года, его состояние тоже средней тяжести, ребенок, конечно же, пережил это с ужасом – это кровь, это боль, это страх потери близких, это страх потери матери: эта боль останется тоже на всю жизнь. И то, что медики оценивают его состояние как средней тяжести, не говорит о том, что это пройдет бесследно, и он это способен забыть. Это ужас, который останется в глазах ребенка на всю жизнь, - подчеркнула Пащенко. - Мама находится рядом с ребенком, она тоже пострадала, ей тоже оказывается хирургическая и психологическая помощь.

Татьяна Дацкевич, мать пострадавшей девочки, которой диагностировали "осколочное ранение правой надбровной дуги и проникновение инородного тела в правый глаз", рассказала, что дочь, как ребенок войны, "все понимает, что с ней произошло".

- Она окулисту рассказывала, что "дядя плохой "бух", я на попу упала, у меня вава в глазах, вава в голове, - передала она слова дочери.

Оперировали малышку при свете фонарей. Фото: lug-info.com

- Это было просто неожиданно. Оно, конечно, свистело, но мы уже попривыкли к этому. Я двери открывала, чтоб все забежали в подъезд, мы просто не успели все туда забежать. Я очень испугалась – все начали кричать, что у нее глаз вытекает… Но в Первомайске девчонки (медики) молодцы, и оперативно все сделали, осколочки достали и шили под фонариком - света ж не было! - рассказала пострадавшая, у которой зафиксировано "осколочное ранение правого предплечья и левого бедра".

- Мне страшно заходить в свой подъезд и видеть свой дом. А она (дочь) просится домой – там дедушка, бабушка, для нее дом есть дом, – добавила Дацкевич.

Детский нейрохирург луганской больницы Андрей Бородин подчеркнул, что для трехлетней девочки "дальнейшие прогнозы – полное восстановление".

Пострадавший Андрей Хурсан, уроженец Попасной, с направления которой, как говорят в народе, "прилетело", получил осколочное ранение верхней трети правого бедра и проникающее ранение передней брюшной стенки. Он рассказал, что сегодня себя уже чувствует намного лучше.

Андрей Хурсан идет на поправку. Фото: lug-info.com

- Находились во дворе, услышали свист мин - по окраинам города постоянно бьют, мы не обращаем внимания, честно, но тут уже смотрим - мины ложатся все ближе и ближе. Побежали в подъезд, но буквально несколько секунд не успели зайти, - вспоминает он события 20 июля. - Все даже не поняли ничего, оглохли, девушки начали кричать, плакать, истерика началась, со всех кровища хлещет.

Женщину, которая погибла у всех на глазах, он попытался затащить в подъезд, но когда понял, что ее раны несовместимы с жизнью, вместе со всеми ранеными укрылся за металлической дверью подъезда. Оттуда все начали звонить в скорую помощь, однако в условиях плохой связи удалось это сделать не сразу.

- Скорая ехала, буквально, под разрыв боеприпасов. Первую помощь нам оказали в Первомайске, потом переправили сюда (в Стаханов). Внимание врачей очень хорошее, моментально реагируют, мне очень понравилось, врачи очень хорошие, - отметил Хурсан.

Он рассказал, что в городе никто и не верил, что наступит перемирие. Однако отметил, что "народ привык к обстрелам и утратил чувство опасности". По его словам, жители прифронтового города не прячутся в подвалы и ведут обычный образ жизни даже во время обстрелов.

- Уже сколько раз оно (перемирие) "наступало", но у нас в Первомайске такого понятия никогда не было: постоянные взрывы, постоянно стреляют, все летит -пояснил мужчина, - надо как минимум отходить от стекол, чтоб осколки не летели, но лучше сразу в подвал, особенно если с детьми – не стоит испытывать судьбу. Мы, взрослые - ладно, а вот детей жалко, что они такой стресс переживают… - добавил Хурсан.

Заведующий травматологическим отделением Стахановской больницы Евгений Осиф отметил, что "с пострадавшими круглосуточно работает медицинский персонал, все направлено на то, чтобы их состояние было удовлетворительным и оставалось таким же стабильным, прогнозы для всех троих благоприятные".

Ранее сегодня в представительстве ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщали, что украинская сторона соблюдала вступившее в силу в полночь 21 июля "летнее перемирие" в Донбассе менее суток.

Народная милиция ЛНР выразила готовность, как и ранее, соблюдать "режим тишины" и призвала Киев придерживаться обязательств по прекращению огня.