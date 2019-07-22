В Луганском активные родители своими руками сделали детскую площадку

Настоящий, яркий праздник для своих детей устроили родители, бабушки и дедушки - жители села Луганское. Этот населенный пункт - прифронтовой. Здесь до сих пор слышны взрывы - это украинская армия продолжает обстрелы Еленовки и Александровки, между которыми находится Луганское. Но у ребятишек несмотря ни на что должно быть веселое и беззаботное детство. Так подумали взрослые и решили сделать своим малышам игровую площадку. Пригласили аниматоров, которые развлекали детишек играми и викторинами, купили мороженое - любимое лакомство, особенно, в летнюю жару.

- Мы долго искали место. Был сход, мы за это место проголосовали. Все были рады. Потом как-то не совсем нас понял голова. Но мы решили - не хочет голова - хочет общественность, - рассказывает заведующая библиотекой-филиалом №36 села Луганское Елена Андреева. - Все качели, все, что здесь есть, сделано нашими папами, мамами, бабушками, дедушками и просто неравнодушными жителями нашего села. Ну, если б нам хотя бы немножко помогала наша местная администрация, нам бы было легче. А так все приходится пробивать самим - и документацию, и разрешения все. Это достаточно сложно.

Новая площадка в Луганском

На этом месте был заброшенный пустырь, заросший бурьяном и колючками. Родители, не покладая рук, трудились с утра до вечера. За три недели все было расчищено, завезен щебень, песок, сторйматериалы и краска, купленные на средства местных жителей. От сельского руководства люди помощи так и не дождались.

- Вот карусель, которую вы видите, она очень старая. Мы ее забрали, отреставрировали, покрасили, поставили и дети очень довольны. Потому что та, которая в детском саду, не такая, она уже в аварийном состоянии, - говорит Елена.

Новая площадка в ЛуганскомФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Качели и карусели, песочница, клумбы с цветами, на входе всех встречает улыбчивый чебурашка с букетом цветов. Вся площадка украшена яркими флажками и воздушными шариками. Чувствуется, что здесь все сделано с любовью. Дети по мере своих сил помогали взрослым и очень благодарны им за подаренную радость.

- Отлично! Все такое яркое, радужное, интересное, веселое. Большое спасибо за такую чудесную площадку! - почти хором благодарят родителей дети.

Новая площадка в ЛуганскомФото: Елена ШИНКАРЕНКО

В селе Луганском детский садик рассчитан на 140 мест. Местные жители рассказывают, что он полностью готов к приему малышей. Благодаря спонсорской помощи окна были заменены на пластиковые, отремонтирована крыша, в нем есть и кроватки со спальными принадлежностями, и все необходимое оборудование, но садик по-прежнему закрыт. Детей приходится возить за несколько километров в садик на Петровке.

- Самый главный вопрос, почему не открывают детский сад - это в поселке нет питьевой воды. То есть, как решить эту проблему, они до сих пор не знают, - говорят местные жители. - Мы бились, и письма писали, и подписи собирали, в исполком писали… Но так до конца проблема и не решена.

- В чем проблема? И тогда были эти проблемы - не было воды, не было отопления. Все это котлы были. Проблема решаемая, и всю жизнь садик существовал. Ну, я не знаю. Это, наверно, халатность нашего руководства, потому что они не хотят этим вопросом заниматься, -- считает житель села Луганское Валентина Клименко. Сделали капитальный ремонт, покрыли крышу. Два года сотрудникам детского садика выплачивали зарплату непонятно для чего и за что. Они ходили, посещали, но детей там не было. За эти деньги можно было профинансировать и какой-то сделать то, что не достается там - ремонт печек, духовка не функционирует. В общем, это житейские проблемы, которые решались у нас ежедневно.

Новая площадка в ЛуганскомФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Люди считают, что все проблемы можно решить, было бы желание. И сами не унывают. Энергией и энтузиазмом сельчан, с которыми они заботятся о своих детях, можно только восхищаться. В планах еще открытие тренажерной комнаты и уличной спортивной площадки, рядом с которой зимой будут заливать каток. И снова все это будет сделано своими руками.