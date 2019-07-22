2019-07-22T17:19:36+03:00
Политика

В Луганском активные родители своими руками сделали детскую площадку

Открытие детской площадки переросло в настоящий праздник
Елена ШИНКАРЕНКО
Поделиться:
Родители устроили своим детям настоящий праздник!Родители устроили своим детям настоящий праздник!Фото: Елена ШИНКАРЕНКО
Изменить размер текста:

Настоящий, яркий праздник для своих детей устроили родители, бабушки и дедушки - жители села Луганское. Этот населенный пункт - прифронтовой. Здесь до сих пор слышны взрывы - это украинская армия продолжает обстрелы Еленовки и Александровки, между которыми находится Луганское. Но у ребятишек несмотря ни на что должно быть веселое и беззаботное детство. Так подумали взрослые и решили сделать своим малышам игровую площадку. Пригласили аниматоров, которые развлекали детишек играми и викторинами, купили мороженое - любимое лакомство, особенно, в летнюю жару.

- Мы долго искали место. Был сход, мы за это место проголосовали. Все были рады. Потом как-то не совсем нас понял голова. Но мы решили - не хочет голова - хочет общественность, - рассказывает заведующая библиотекой-филиалом №36 села Луганское Елена Андреева. - Все качели, все, что здесь есть, сделано нашими папами, мамами, бабушками, дедушками и просто неравнодушными жителями нашего села. Ну, если б нам хотя бы немножко помогала наша местная администрация, нам бы было легче. А так все приходится пробивать самим - и документацию, и разрешения все. Это достаточно сложно.

Новая площадка в Луганском

Новая площадка в Луганском

На этом месте был заброшенный пустырь, заросший бурьяном и колючками. Родители, не покладая рук, трудились с утра до вечера. За три недели все было расчищено, завезен щебень, песок, сторйматериалы и краска, купленные на средства местных жителей. От сельского руководства люди помощи так и не дождались.

- Вот карусель, которую вы видите, она очень старая. Мы ее забрали, отреставрировали, покрасили, поставили и дети очень довольны. Потому что та, которая в детском саду, не такая, она уже в аварийном состоянии, - говорит Елена.

Новая площадка в Луганском Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Новая площадка в ЛуганскомФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Качели и карусели, песочница, клумбы с цветами, на входе всех встречает улыбчивый чебурашка с букетом цветов. Вся площадка украшена яркими флажками и воздушными шариками. Чувствуется, что здесь все сделано с любовью. Дети по мере своих сил помогали взрослым и очень благодарны им за подаренную радость.

- Отлично! Все такое яркое, радужное, интересное, веселое. Большое спасибо за такую чудесную площадку! - почти хором благодарят родителей дети.

Новая площадка в Луганском Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Новая площадка в ЛуганскомФото: Елена ШИНКАРЕНКО

В селе Луганском детский садик рассчитан на 140 мест. Местные жители рассказывают, что он полностью готов к приему малышей. Благодаря спонсорской помощи окна были заменены на пластиковые, отремонтирована крыша, в нем есть и кроватки со спальными принадлежностями, и все необходимое оборудование, но садик по-прежнему закрыт. Детей приходится возить за несколько километров в садик на Петровке.

- Самый главный вопрос, почему не открывают детский сад - это в поселке нет питьевой воды. То есть, как решить эту проблему, они до сих пор не знают, - говорят местные жители. - Мы бились, и письма писали, и подписи собирали, в исполком писали… Но так до конца проблема и не решена.

- В чем проблема? И тогда были эти проблемы - не было воды, не было отопления. Все это котлы были. Проблема решаемая, и всю жизнь садик существовал. Ну, я не знаю. Это, наверно, халатность нашего руководства, потому что они не хотят этим вопросом заниматься, -- считает житель села Луганское Валентина Клименко. Сделали капитальный ремонт, покрыли крышу. Два года сотрудникам детского садика выплачивали зарплату непонятно для чего и за что. Они ходили, посещали, но детей там не было. За эти деньги можно было профинансировать и какой-то сделать то, что не достается там - ремонт печек, духовка не функционирует. В общем, это житейские проблемы, которые решались у нас ежедневно.

Новая площадка в Луганском Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Новая площадка в ЛуганскомФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Люди считают, что все проблемы можно решить, было бы желание. И сами не унывают. Энергией и энтузиазмом сельчан, с которыми они заботятся о своих детях, можно только восхищаться. В планах еще открытие тренажерной комнаты и уличной спортивной площадки, рядом с которой зимой будут заливать каток. И снова все это будет сделано своими руками.

Новая площадка в Луганском Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Новая площадка в ЛуганскомФото: Елена ШИНКАРЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Алексей Чеснаков: Теперь активным меньшинством, влияющим на политику Украины, будут не бандеровцы, а пророссийская оппозиция
О главных итогах выборов в Верховную Раду, прошедших на Украине, «Комсомольской правде» рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
Анна Герман - о выборах в Верховную Раду: Если бы оппозиция объединилась, то получила бы больше поддержки. Но... Маемо те, що маемо *
Известный в Европе политик, экс-депутат Верховной Рады Украины, бывший пресс-секретарь президента Виктора Януковича - в эфире Радио "Комсомольская правда"
"Хотим жить, как в Польше, и чтобы депутаты не воровали!": корреспондент "КП" посмотрела, как в Киеве выбирают Раду
Журналист «Комсомолки» отправилась на избирательные участки в Киеве, чтобы увидеть, как голосуют известные политики, и послушать, что о них думает народ [видео]
Леонид Кравчук - о выборах в Верховную Раду: Люди голосуют за то, чтобы прекратить войну, бедность и коррупцию. И требуют наказать тех, кто привёл к этому Украину
Об этом первый президент Украины заявил нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио "Комсомольская правда"
Волонтер Андрей Лысенко с Донбасса: "У нас никто не верит, что на Украине изберут депутатов, которые принесут нам мир"
Волонтер из ДНР, начальник ж/д участка обогатительной фабрики шахты «Чумаковская» рассказал нашему спецкору, что с утра воскресенья на Донбассе тихо, а накануне был мощный обстрел [видео]
Новости 24
В Горловке стартовала благотворительная акция «Подари ребенку книгу»
В Макеевке дети, подростки и взрослые устроили бои цветными сухими красками
ВСУ взорвали подстанцию чтобы обвинить военнослужащих ЛНР в срыве перемирия
В ЛНР сбили украинский беспилотник с взрывчаткой
В Первомайске прошел митинг в память о погибших во время первого обстрела ВСУ
По Гольмовскому работает украинский снайпер
Аграрии ДНР убрали ровно половину урожая зерновых и зернобобовых культур
Жители Верхнеторецкого потребовали от боевиков ВСУ прекратить обстрелы
Скалолазы из ЛНР и ДНР побывали на соревнованиях в Крыму
Военнослужащие ДНР целиком и полностью соблюдают режим прекращения огня
За неделю ВСУ использовали больше тысячи боеприпасов для обстрелов населенных пунктов ДНР
В Лутугино спасатели вытащили из колодца бездомного щенка
В ЛНР изменили порядок провоза товаров через границу ДНР
Фильм студентки из Луганска номинирован на престижную российскую премию
В поселке под Луганском нашли оружейный тайник, предназначенный украинским диверсантам
За минувшие сутки армия Украины обстреляла территорию Республики семь раз
В Донецке спасатели МЧС ДНР предотвратили пожар в многоэтажном доме из-за утечки газа
В водоеме Кировска утонула молодая женщина
Кто может пересекаться границу ДНР по льготной очереди на КПП "Успенка"
За срывом «летнего перемирия» в Донбассе стоит 36-я бригада боевиков ВСУ
Басурин: Украина закрыла КПВВ «Майорск» по надуманному поводу
Сегодня пункт пропуска «Майорск» будет закрыт
Новое летнее перемирие в ЛНР продлилось почти сутки