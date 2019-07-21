2019-07-21T16:02:47+03:00
Происшествия

«Преступник не прятал лица»: В Макеевке полицейские оперативно раскрыли разбой

Пострадавшей женщине вернули золотые украшения и телефон [видео]
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Макеевке полицейские оперативно раскрыли разбой. Фото: sovetskaya-adygeya.ruВ Макеевке полицейские оперативно раскрыли разбой. Фото: sovetskaya-adygeya.ru
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В Кировской районе Макеевки сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения. Ранее неоднократно судимому злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы и внушительный штраф.

В Макеевке полицейские оперативно раскрыли разбой. Видео: МВД ДНР.! другой источник

Жительница Макеевки направлялась на работу, ее путь лежал по безлюдной тропинке в зарослях.

- Дойдя до лесополосы, сделала шагов десять и услышала сзади себя бег, - вспоминает потерпевшая. - Повернулась, чтобы пропустить человека. Но он меня схватил и начал трепать за грудки, приставил к горлу нож и сказал: «Давай деньги».

Женщина отдала все имеющиеся у нее деньги и ценные вещи. Для нее нападение стало испытанием.

- Было очень страшно, потому что преступник не прятал лица, - рассказывает она. – Он сказал, если сообщу в полицию, то меня найдет и зарежет.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы, - сообщила следователь Кировского райотдела Наталья Сечина.

Деньги и похищенные ценные вещи (золотые украшения и телефон) возращены законной владелице. Женщина благодарна стражам порядка за профессионализм и оперативность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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