2019-07-21T08:02:03+03:00
Политика

Украина может не обменять Цемаха на украинских военных

Представители Киева на переговорах в Минске сделали вид, что впервые слышат о похищенном экс-командире подразделения противовоздушной обороны ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Мария Цемах на пресс-конференции, организованной омбудсменом ДНР Дарьей Морозовой, рассказала, какой ее отец на самом делеМария Цемах на пресс-конференции, организованной омбудсменом ДНР Дарьей Морозовой, рассказала, какой ее отец на самом делеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Киевские власти попытаются исключить похищенного своими спецслужбами Владимира Цемаха из списков обмена пленными. И силовики незалежной продолжат под физическим давлением получать «доказательства» причастности экс-командира подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ополчения Республики к крушению малазийского «Боинга 777» 17 июля 2014 года. Так считает дочь похищенного Мария Цемах.

На недавнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске на вопрос Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой о похищении Цемаха представители украинской стороны ответили, что ничего об этом не знают. То есть Киев, оттягивая время, пока официально не подтверждает его удержание.

РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ НАЗНАЧЕНО НА 30 ИЮЛЯ

Тем временем, Владимир Борисович уже больше трех недель находится в СИЗО города Киева. В пятую годовщину крушения малазийского «Боинга» представителям Международного Комитета «Красного Креста» удалось передать ему в камеру посылку «из дома».

Дома Владимира Борисовича ждут супруга, дочь, 2-летний внук Саша и 7-летняя внучка София. Фото: из личного архива Цемах

Дома Владимира Борисовича ждут супруга, дочь, 2-летний внук Саша и 7-летняя внучка София. Фото: из личного архива Цемах

- Но увидеть его не дали, - рассказывает Мария Владимировна. – Возможно, из-за того, чтобы медики «Красного Креста» не узнали папиного состояния здоровья. Тем более что известно: киевские силовики всеми правдами и неправдами добиваются от заключенных показаний о причастности России к крушению «Боинга».

Цемаха содержат без права общения с родными, даже переписку с семьей не разрешают. Супруге и дочери Владимира Борисовича не предоставляют документов его медосмотра (а он был предписан решением суда). Адвокат Роман Гонтарев, защищающий экс-командира подразделения ПВО в рамках бесплатной правовой помощи, с ними все реже идет на контакт.

Как «КП» сообщала своим читателям, учителя физкультуры Снежнянского горного техникума Владимира Цемаха похитили агенты украинских спецслужб из собственной квартиры 27 июня. Они накачали его психотропными веществами и тайно вывезли через линию соприкосновения. Цемаху, кроме причастности к крушению пассажирского самолета, инкриминируют часть 1 статьи 258 «Создание и участие в террористической организации». Суд вынес решение о предварительном задержании его на 60 суток (до 25 августа включительно). А рассмотрение апелляции назначено на 30 июля.

ГЛАВА ДНР КОНТРОЛИРУЕТ ДЕЛО БЫВШЕГО ОПОЛЧЕНЦА

Цемах командовал зенитной установкой (ЗУ-23), максимальная высота выстрела которой достигает 1,5 - 2 километра и, соответственно, ее никак нельзя было использовать ни против «Боинга» (МН17 был сбит на высоте более 10 километров), ни против украинских штурмовиков «СУ-25», которые после ряда потерь выпускали ракеты по жителям Республики с гораздо больших высот.

- В день крушения малазийского «Боинга» папа был дома, восстанавливался после осколочного ранения головы, - рассказывает Мария. – До этого он поочередно нес вахту на двух блокпостах в Снежном. На должность командира бригады противовоздушной обороны его назначили 23 октября 2014 года, спустя три месяца после катастрофы в Грабово.

Сейчас у Марии «страшная пустота» внутри. Женщина не может успокоиться.

- Мой папа, мой любимый офицер стал пешкой на политической доске, - с горечью говорит Мария. – Он не нажил себе врагов, учил меня жить по совести, по законам государства и заповедям Божьим. Ну, нет таких людей. Но из-за своего образования, а он ПВОшник, отец стал «лакомым кусочком» - теперь его делают крайним в крушении малазийского «Боинга».

По факту похищения украинскими спецслужбами Цемаха уголовное дело возбудила прокуратура города Снежное. Глава Республики Денис Пушилин взял его судьбу под личный контроль.

ДОСЬЕ «КП»

Владимир Цемах – кадровый военный. Окончил Полтавское высшее зенитное ракетное командное краснознаменное училище. Воевал в Афганистане с 1982 по 1984 год. Затем служил в разных гарнизонах на Дальнем Востоке. На пенсию вышел в 32 года и с семьей вернулся в Снежное, где жили родители его и супруги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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