О чем Глава ДНР Денис Пушилин говорил с молодежью на форуме «Море» в Седово

На ежегодный съезд молодых активистов республик Донбасса на форуме «Море», который традиционно проводится в курортном Седово, прибыл и Глава ДНР Денис Пушилин.

- Вы знаете, что форум «Море» мы проводим уже третий раз, и всегда здесь удается почерпнуть что-то новое. И если вы думаете, что это мероприятие полезно только для вас, я уверяю: многое и мы в дальнейшем применяем в нашей практике, - обратился к молодежи Денис Владимирович.

Глава ДНР прибыл на форум "Море"Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пушилин отметил, что хотел бы от услышать во время «Диалога на равных» не только вопросы, но и предложения, инициативы.

- Молодежь занимает очень значимое место в нашей жизни, и мы рассчитываем на молодежь. Чем больше от вас будет инициатив, тем быстрее мы исправим те недоработки, которые есть у нашей молодой Республики, - говорит Глава ДНР.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/721360" frameborder="0"></iframe> Глава ДНР пообщался с молодежью республик Донбасса.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Планируется ли разработка программ по привлечению абитуриентов на востребованные, но непопулярные рабочие профессии? – спрашивают у Дениса Владимировича.

- Снижение престижности труда рабочих продолжалось долгие годы, но на данный момент в Республике уже прорабатывается ряд мероприятий, направленных на изменение текущей ситуации, - сказал Денис Пушилин, отметив, что концепцию, которая складывалась годами, нужно ломать.

Глава Республики ответил на вопросы молодежиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По его словам, существующий подход к рабочим профессиям – неправильный. И неправильный он не только со стороны молодежи или родителей. Это неправильный подход со стороны государства.

- Сейчас мы работаем над этим вопросом, и определенные задачи уже поставлены. Например, есть предложение вернуться к элементам государственного планирования, - говорит лидер государства. - Но наша цель не только обучить, но и обеспечить выпускников работой. Иначе государство как управленческая структура просто будет неэффективным в этом направлении. Мы стараемся организовать этот баланс. Уверен, все получится.

Каким Глава Республики видит будущее страны через пять лет? - задают вопрос Пушилину.

- Достижение мира, процветающее и сильное государство в территориальных пределах бывшей Донецкой области, - подытожил Денис Владимирович.

Не обошлось без вопроса об отмене комендантского часаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Не обошлось без вопроса об отмене комендантского часа.

- Нет большего сторонника отмены комендантского часа, чем я. Ведь я понимаю, что у нашей молодежи проходит период, когда хочется гулять и общаться, а комендантский час этому препятствует, - откровенничает Глава Республики. - Но полностью его отменить пока не получается по вполне объективным причинам: слишком много вызовов со стороны нашего противника. Мы регулярно поднимаем эту тему с нашими военными, хотя бы раз в месяц проводим по данному вопросу совещания.

Пушилин сообщил, что точечно отменять для каких-то городов – это не вариант.

- Сейчас дискутируем на предмет его отмены на время проведения определенных мероприятий, - говорит он. - Будем бороться, в хорошем смысле этого слова, но безопасностью пренебрегать нельзя.

Завершилась встреча традиционным общим фото на память.

- Мы с вами сегодня немного пофантазировали, и, думаю, вы понимаете, что реализовывать наши желания нужно вместе, совместными усилиями, - подвел итоги встречи Глава ДНР.