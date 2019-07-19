2019-07-19T20:01:24+03:00
Политика

Услышат ли Донбасс? Советник Зеленского сказал, что Киеву плевать на "хотелки" дончан

Никакой федерализации и русского языка - дончанам ясно дали понять - "вешать будут потом"
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Свой выбор дончане сделали еще в 2014 году. Фото: ДАНСвой выбор дончане сделали еще в 2014 году. Фото: ДАН
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Удивительны надежды некоторых дончан на то, что Зеленский таки услышит их. После ежедневных обстрелов, после раненых и убитых, которые на счету уже нового президента Украины, после тухлых перемирий все это выглядит беспомощно, как бы ни хотелось верить в разумное, доброе, светлое.

Будто специально для таких одержимо-верующих, что "их услышат", заявление сделал советник президента Украины Зеленского Потураев. Он прямо заявил, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик слишком много хотят и требуют — и федерализацию, и русский язык и ставят множество условий. Киев плевать на их желания, поэтому ДНР и ЛНР могут свои «хотелки» оставить при себе.

- С «той» стороны очень много хотят. Я хочу напомнить вам, чего хотят с той стороны, потому что я это знаю наверняка. С той стороны хотят федерализацию, с той стороны хотят русский язык вторым государственным, с той стороны хотят особый статус в том смысле, что у них будет право вето на наши решение не только во внешней, но и во внутренней политике, с той стороны хотят, чтобы мы разменяли Крым на Донбасс. Они много хотят. Они хотят так много, что желательно бы и Украины не было, а была какая-то аморфная псевдодержава. Естественно, все эти хотелки останутся при них, об этом даже речи быть не может, — сказал он в беседе с журналистом.

Тем временем, жители Трудовских, Ясиноватой, Саханки воочию видят, как их слышит Зеленский. Обстрелы там давно стали хаотичными, когда трудно предсказать, что будет даже через пять минут.

- Стреляют давно среди бела дня. Пули летают, осколки, мы уже привыкли, - говорит Ирина Петровская, жительница Трудовских. - Хуже только в 2014 году было. Недавно детвора попала под обстрел, чудом никто не погиб, бежали с детской площадки всей гурьбой.

Вчера прилеты украинских снарядов уже традиционно пришлись на детские сады, а позже была смертельно ранена жительница поселка Октябрьский. Женщина 1951 года рождения скончалась от ран в больнице Донецка.

Так что можно не сомневаться - слышат. И вешать будут, дайте срок.

Ранее, глава ДНР Денис Пушилин высказал сомнения в способности Зеленского обеспечить мир в Донбассе и выполнить свои обещания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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