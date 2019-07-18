Поборы с дончан вырастут: Командующий ООС в Донбассе решил увеличить число мобильных блокпостов

Пока одни украинские военные гниют в окопах на передовой, другие, стоя на КПП, успешно набивают деньгами собственные карманы и кубышки своих начальников. Война в Донбассе с самого начала превратилась в источник больших доходов для генералов и их подчиненных. Лишь бы место службы было хлебным.

- Есть решение об увеличении количества мобильных блокпостов. Особенно в тех районах, где сохраняется высокий риск совершения операций с контрабандой, – на днях рассказал украинским журналистам командующий операцией объединенных сил (ООС) генерал Александр Сырский. - Информация о деятельности таких блокпостов предоставляется общественности при подведении итогов по предотвращению незаконного перемещения товаров и услуг на или с «временно оккупированных территорий».

О подобных успехах недавно отчитались пограничники в Донецкой области. Они только за сутки, 15 июля, на пунктах пропуска «Гнутово» и «Марьинка» задержали косметические и гигиенические средства, а также корма для животных на общую сумму более 254 тысяч гривен. Товар везли в Донецк. Только «забыли» пограничники с фискалами уточнить, сколько положили себе в карман хабара от перемещения другой контрабанды. И от проезда вне очереди микроавтобусов с «туристами».

У командующего ООС Александра Сырского аппетит побольше, чем у его предшественника Сергея Наева. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Кстати, нынешней весной следователи из Государственного бюро расследований накрыли целую группу пограничников, которые регулярно брали взятки от перевозчиков. Дельцов в погонах арестовали, и на их место заступили новые. А поток маршруток вне очереди остался. Он даже не прервался ни на одни сутки. Так что генерал Сырский откровенно врет журналистам и украинской общественности, изображая из себя поборника борьбы с контрабандой.

Вот и решение об увеличении мобильных блокпостов направлено лишь на то, чтобы нарастить доходы командующего и его челяди. Ну а путешествующим по региону жителям Донбасса надо набивать свои кошельки большим количеством денег. Ушлые и наглые вояки на блокпостах всегда найдут, к чему прицепиться.