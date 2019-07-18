2019-07-18T12:37:55+03:00
Политика

Поборы с дончан вырастут: Командующий ООС в Донбассе решил увеличить число мобильных блокпостов

Генерал Александр Сырский считает их эффективным средством сбора дани
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Пограничный пес искал наркотики, а нашел спрятанный собачий корм. Фото: facebook.com/pressjfo.newsПограничный пес искал наркотики, а нашел спрятанный собачий корм. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Изменить размер текста:

Пока одни украинские военные гниют в окопах на передовой, другие, стоя на КПП, успешно набивают деньгами собственные карманы и кубышки своих начальников. Война в Донбассе с самого начала превратилась в источник больших доходов для генералов и их подчиненных. Лишь бы место службы было хлебным.

- Есть решение об увеличении количества мобильных блокпостов. Особенно в тех районах, где сохраняется высокий риск совершения операций с контрабандой, – на днях рассказал украинским журналистам командующий операцией объединенных сил (ООС) генерал Александр Сырский. - Информация о деятельности таких блокпостов предоставляется общественности при подведении итогов по предотвращению незаконного перемещения товаров и услуг на или с «временно оккупированных территорий».

О подобных успехах недавно отчитались пограничники в Донецкой области. Они только за сутки, 15 июля, на пунктах пропуска «Гнутово» и «Марьинка» задержали косметические и гигиенические средства, а также корма для животных на общую сумму более 254 тысяч гривен. Товар везли в Донецк. Только «забыли» пограничники с фискалами уточнить, сколько положили себе в карман хабара от перемещения другой контрабанды. И от проезда вне очереди микроавтобусов с «туристами».

У командующего ООС Александра Сырского аппетит побольше, чем у его предшественника Сергея Наева. Фото: facebook.com/pressjfo.news

У командующего ООС Александра Сырского аппетит побольше, чем у его предшественника Сергея Наева. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Кстати, нынешней весной следователи из Государственного бюро расследований накрыли целую группу пограничников, которые регулярно брали взятки от перевозчиков. Дельцов в погонах арестовали, и на их место заступили новые. А поток маршруток вне очереди остался. Он даже не прервался ни на одни сутки. Так что генерал Сырский откровенно врет журналистам и украинской общественности, изображая из себя поборника борьбы с контрабандой.

Вот и решение об увеличении мобильных блокпостов направлено лишь на то, чтобы нарастить доходы командующего и его челяди. Ну а путешествующим по региону жителям Донбасса надо набивать свои кошельки большим количеством денег. Ушлые и наглые вояки на блокпостах всегда найдут, к чему прицепиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Богдан Безпалько: С территорий, подконтрольных Киеву на Донбассе, массово бегут, там деградация
Член президентского совета по межнациональным отношениям прокомментировал «КП» указ президента о предоставления российского гражданства жителям Луганской и Донецкой областей
Новости 24
ДонНУ получил российскую аккредитацию
Кто на самом деле обстрелял поселок Новгородское в Донбассе
В Донецке сотрудники МЧС спасли котенка из-под бетонной плиты многоэтажки
В Донецке закончили выкачивать воду из бизнес-центра «Северный»
Делегация ДНР по конному спорту выступит на международном фестивале «Иваново поле» в России
Выборы в Верховную раду Украины: 21 июля КПВВ в Донбассе будут работать в усиленном режиме
Президент Зе согласился приступить к обмену «всех на всех», но с одной оговоркой
В память о погибших пассажирах Боинга-777 активисты ЛНР выложили из лампадок самолет на руинах луганского аэропорта
Представитель Украины пообещала в Минске сообщить информацию о похищенном в ДНР ополченце Цемахе
На утро после Минских переговоров ВСУ открыли огонь по двум населенным пунктам ДНР
До заключения перемирия осталось четыре дня: ВСУ за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня
По примеру Донецка: в Луганске тоже будет электронная очередь для получения гражданства РФ
Погода на день в Луганске: 18 июля будет до 28 градуса тепла, утром местами туман
Погода на день в Донецке: 18 июля будет жарко - до 28 градусов и без осадков
Республики Донбасса договорились с Украиной о перемирии
ДНР и ЛНР призвали Украину срочно провести обмен пленными
Представителя ОБСЕ Тони Фриша допустят к удерживаемым в украинских застенках сторонникам республик Донбасса
За две недели ВСУ выпустили по ДНР больше 50 тонн боеприпасов
ЛНР и Украина совместно будут восстанавливать мост в Станице Луганской
Сотрудники СБУ фотографируют на КПП жителей Донбасса и их документы для шантажа и вербовки
Растет количество обращений в больницы ЛНР от жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса
Срочно! Паспорта РФ в упрощенном порядке смогут получить не только жители ДНР и ЛНР, а всего Донбасса
В ДНР возбудили уголовные дела в отношении трех командиров ВСУ