2019-07-18T07:26:45+03:00
Политика

Месть Италии за Маркива: В Донбассе боевики из нацбатов хотят взять в заложники итальянских волонтеров

Группа из организации «Mondo in cammino» приезжает в зону ООС с гуманитарной миссией
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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Глава МВД Украины Арсен Аваков (справа), известный своим покровительством украинских радикалов, приехал в Италию, чтобы поддержать Маркива. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1Глава МВД Украины Арсен Аваков (справа), известный своим покровительством украинских радикалов, приехал в Италию, чтобы поддержать Маркива. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1
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Суд и Италии над бывшим украинским нацгвардейцем Виталием Маркивом, признанного виновным в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика в мае 2014 года в Донбассе, вызвал бурю негодования среди национально озабоченной части украинцев. А воюющие в Донбассе против своего народа радикалы и вовсе решили отмстить итальянцам. Объектом для нападения выбрана группа волонтеров из организации «Mondo in cammino», которые едут в зону операции объединенных сил (ООС) с гуманитарной миссией.

КОМУ УГРОЖАЕТ ОПАСНОСТЬ

- Об этом на «горячую линию» МВД ЛНР сообщил военнослужащий ВСУ, в целях личной безопасности пожелавший остаться анонимным, - рассказали в пресс-службе МВД. - По словам заявителя, четверо членов итальянской волонтерской организации «Mondo in cammino» выразили желание побывать в зоне «украинско-российского конфликта», чтобы встретиться с людьми, ознакомиться с гуманитарной, экономической и культурной ситуацией, определить необходимую помощь местным жителям.

В данную группу будут входить граждане Италии:

- Массимо Бонфатти (Massimo Bonfatti) – президент организации;

- Джанни Нокки (Gianni Nocchi);

- Лаура Вивиани (Laura Viviani);

- Лоренцо Дель Паче (Lorenzo Del Pace).

Сопровождать группу планируют представители ассоциации «Италия. Украина. Майдан» Наталия Дяченко и Эмилия Романья.

- О факте подготовки визита итальянцев узнали бойцы батальонов, известных своими ультраправыми идеями. Националисты заявили о том, что не допустят «макаронников» на свою территорию, пока в Италии не освободят их недавно осужденного «побратима». По словам заявителя, националистами разрабатываются планы вооруженного нападения на группу волонтеров. Рассматриваются варианты как силового удержания людей в качестве заложников, так и физического уничтожения группы, - говорится в сообщении МВД ЛНР.

ПОД «КРЫШЕЙ» АВАКОВА

- Заявление украинского военного о готовящейся акции с большой долей вероятности не является фейком, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Дело в том, что в активную борьбу за освобождение Маркива включился министр МВД Украины Арсен Аваков. Он даже в Италию на суд прилетел. А под покровительством Авакова действует немало украинских радикалов. Вполне возможно, имея такое прикрытие, националисты могут пойти на решительные действия, чтобы шантажировать итальянское правосудие. Это, кстати, может стать еще одной «пощечиной» Владимиру Зеленскому. Демонстрацией слабости нового украинского президента.

Напомним, суд присяжных итальянского города Павия 12 июля приговорил к 24 годам заключения экс-бойца украинской Национальной гвардии Виталия Маркива. Он признан виновным в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в Донбассе. По версии обвинения, Маркив находился в составе подразделения на вершине горы Карачун, откуда был открыт минометный огонь по группе, в которую входили Роккелли и Миронов.

Виталий Маркив родился 16 августа 1989 года в Хоросткове Тернопольской области. В 2003 году вместе с матерью и сестрой переехал в Италию, где окончил технический колледж, получил гражданство Италии. На Украину вернулся в декабре 2013 года во время майдана. С начала войны в Донбассе стал добровольцем в батальоне имени Кульчицкого. Участвовал в боях под Славянском. В 2017 году Маркив поехал в Италию, чтобы навестить мать. В аэропорту Болоньи был арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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